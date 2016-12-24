83 Parça Süs Eşyası Çaldılar



Mağusa’da faaliyet gösteren “Mr. Pound” isimli iş yerinden 562 TL değerinde muhtelif süs eşyalarını sirkat eden Gökberk Şenes ile Kardelen Kıroğlu dün yeniden mahkemeye çıkarıldılar.Mağusa’da faaliyet gösteren “Mr. Pound” isimli işyerinden toplam 562 TL değerinde olan 83 parça muhtelif süs eşyalarını sırt çantalarına koyarak ödeme yapmadan iş yerinden ayrılan zanlı Gökberk Şenes ile Kardelen Kıroğlu dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar. “Sirkat” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamalarıyla ilgili olarak dün mahkemeye çıkarılan zanlı Şenes ile Kıroğlu, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandılar.Meselenin tahkikat memuru Vedat Bilginaylar, zanlı Gökberk Şenes ile Kardelen Kıroğlu’nun 19 Aralık tarihinde Mağusa’da faaliyet gösteren “Mr. Pound” isimli işyerinde müşteri olarak bulundukları sırada reyonlardaki toplam 562 TL değerinde olan 83 parça muhtelif süs eşyalarını sırt çantalarına koyarak ödeme yapmadan iş yerinden ayrılmak suretiyle sirkat ettiklerini açıkladı. Zanlıların 20 Aralık tarihinde tespit edildiğini belirten Bilginaylar, evlerinde yapılan aramada sirkat edilen süs eşyaları ile zanlı Şenes’e ait yarım gram ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Bilginaylar, zanlı Şenes ile Kıroğlu’nun uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı Gökberk Şenes ile Kardelen Kıroğlu’nun kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışlarının men edilmesine, 5’er bin TL nakdi teminat ödemelerine ve haftada 3 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmalarına emir verdi.Kaynak: Yeni Bakış