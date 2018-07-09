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8 Temmuz çekilişi devretti

8 Temmuz çekilişi devretti

09 Temmuz 2018 Pazartesi 09:39
8 Temmuz çekilişi devretti

8 Temmuz çekilişi devretti

8 Temmuz 2018 çekilişinde büyük ikramiye satılmayan bilete isabet etti ve devretti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Temmuz 2018 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam gerçekleşti. Çekilişte büyük ikramiyenin satılmayan bilete isabet etmesinden dolayı 18 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşecek çekilişte büyük ikramiye 400.000 TL’ye yükseltildi.

Devlet Piyangosu’nun bu akşam heyecanla beklenen çekilişinde “33346” numaralı satılmayan bilete isabet eden 200.000 TL’lik büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. 18 Temmuz 2018 tarihinde geçekleşecek olan çekilişte büyük ikramiye 400.000 TL, toplam ikramiye 724.100 TL ve bilet satış fiyatı 15 TL olarak yarın (9 Temmuz) satışa sunulacak.

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

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