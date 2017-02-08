Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Şubat 2017 Perşembe 07:00

8 Şubat Çekilişi Gerçekleşti…

8 Şubat Çekilişi Gerçekleşti…
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

KAZANAN BİLET AKDOĞAN BAYİSİ TARAFINDAN SATILDI

 Devlet Piyangosu 8 Şubat çekilişi dün gerçekleşti. Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte büyük ikramiye olan 200 bin TL “43244” numaralı bilete isabet etti.

Genç TV’den canlı yayında çekilen Devlet Piyangosu’nun büyük ikramiyesinin bileti, Akdoğan bayisi Süleyman Özulu tarafından satıldı.
Açıklamada, çekiliş sonuçlarının www.kktcpiyangolar.com adresinden öğrenilebileceği kaydedilerek, vatandaşın bu siteden kontrol etmeden biletlerini atmaması istendi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ktoeös Mali Sekreteri Eylem: “hala Sultan İlahiyat Koleji Anayasaya Aykırı Bir Okul” Ktoeös Mali Sekreteri Eylem: “hala Sultan İlahiyat...
Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü (değişiklik) Yasa Tasarısı Meclis Komitesi’nden Geçti Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü (değişiklik)...
Kktc'deki Kyk Yurtlarında 23 Bin Öğrenci Var Kktc'deki Kyk Yurtlarında 23 Bin Öğrenci Var
Aliye Ummanel’in “kayıp” Oyunu Güney Kıbrıs’ta Sahnelenecek Aliye Ummanel’in “kayıp” Oyunu Güney Kıbrıs’ta...
Devlet Üretme Çiftlikleri, 200 Baş Kuzunun Damızlık Olarak Satılacağını Duyurdu Devlet Üretme Çiftlikleri, 200 Baş Kuzunun Damızlık...
Ydp: “kktc Vatandaşlarına Saldırıların Arttığına Dair Haberler Halkı Korku Ve İnfiale Soktu” Ydp: “kktc Vatandaşlarına Saldırıların Arttığına...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Ktoeös Mali Sekreteri Eylem: “hala Sultan...
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) adına Mali Sekreter Selma Eylem, Hala Sultan İlahiyat...

Haberi Oku