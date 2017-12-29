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8 Ocak'ta okullar tatil olacak...

Milli Eğitim bakanlığı'na vekalet eden Serdar Denktaş,okulların 8 Ocak Pazartesi günü tatil olması için girişimde bulunduğunu açıkladı.

8 Ocak'ta okullar tatil olacak...

Milli Eğitim bakanlığı'na vekalet eden Serdar Denktaş,okulların 8 Ocak Pazartesi günü tatil olması için girişimde bulunduğunu açıkladı.

29 Aralık 2017 Cuma 12:00
8 Ocak'ta okullar tatil olacak...
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7 Ocak’taki erken seçim dolayısıyla 8 Ocak günü Devlet okulları tatil olacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına vekalet eden Serdar Denktaş, gerekli girişimleri yaptığını,tatilin Salı günü resmen ilan edileceğini ifade etti.

DP Genel Başkanı, Başbakan yardımcısı, Maliye Bakanı ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına vekalet eden Serdar Denktaş,BRT’de yayınlanan Seçime Doğru programına katılarak soruları yanıtladı.

Serdar Denktaş,okulların 8 Ocak Pazartesi günü tatil olması için girişimde bulunduğunu açıkladı.

Denktaş,7 Ocakta’ yapılacak erken milletvekilliği seçiminde bazı müdür ve öğretmenlerin sandıkta görevli olacaklarından dolayı 8 Ocakta bazı aksamalar yaşanacağını düşündüklerini ifade ederek, konuyla ilgili yüksek seçim Kurulu’ndan görüş aldığını belirtti.

Serdar Denktaş, “girişim başlatıldı, gerekirse Bakanlar Kurulu kararı veya Bakanlık talimatı yeterliyse Bakanlık kararıyla karar alınıp 8 Ocak’ta okullar tatil olacak. Bunu Salı günü ilan edeceğimizi düşünüyorum” dedi.

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