8 Kişi Hakkında Kanunsuz Avlanmaktan Yasal İşlem

Ülke genelinde yapılan rutin avcı kontrollerinde 8 kişi hakkında kanunsuz avlanmaktan yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ava kapalı bölge olan Alayköy’de, “Bayrak Tepe” mevkiinde üç kişinin, Yiğitler'de “Karahan Tepesi” mevkiinde dört kişinin kanunsuz avlandıkları, Kalecik ile Çayırova köyleri arasında bulunan ava açık on numaralı av bölgesi içerisinde ise bir kişinin “cikla” sesi çıkaran ses cihazını kullanmak suretiyle kanunsuz avlandığı tespit edildi.

Açıklamada, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.