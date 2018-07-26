8. Girne Kültür Sanat Günleri devam ediyor

“ESARETTEN ÖZGÜRLÜĞE” 31 TEMMUZ’DA SAHNELENECEK



Girne Belediyesi’nin bu yıl “Sanat Yoluyla Barış” sloganıyla düzenlediği, Edip Akbayram konseriyle açılışı yapılan 8. Girne Kültür Sanat Günleri, 31 Temmuz Salı akşamı Hüseyin Köroğlu’nun yönettiği “Esaretten Özgürlüğe” tiyatro oyunuyla devam edecek.



Perdelerini, Girne Amfitiyatro’da saat 21.00’de izleyiciye açacak oyunun biletleri 15 TL’den satışa sunuldu. Biletler , Girne Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi, Deniz Plazalar ve etkinlik akşamı Amfitiyatro girişinden temin edilebilecek.



Girne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 30 Temmuz Pazartesi günü saat 09.30'da Girne Belediyesi Sanat Galerisi'nde (Eeki trafo binası'nda).Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Tiyatro AŞHK Sanat Yönetmeni sanatçı Hüseyin Köroğlu, Şenay Saçbüker ve pyano snatçısı Yılım Ceceloğlu’nun katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.



OYUNUN KONUSU



Oyun, iki Selanikliyi, iki mavi gözlü devi, iki memleket sevdalısını; Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Nazım Hikmet’i hem izleyiciyle buluşturuyor, hem de türkülerle, Kuvayı Milliye Destanı’ndan hiç unutulmaması gereken anlarla izleyiciyi yüzleştiriyor.



Oyunda özellikle Kurtuluş Savaşı sırasında Kıbrıslı Türklerin Anadolu’ya yaptıkları maddi ve manevi destekler de vurgulanarak anlatılıyor.



Hüseyin Köroğlu ve Şenay Saçbüker’in rol aldığı oyuna,Yılım Ceceloğlu piyanosuyla eşlik ediyor.



