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“8 Ekim Dünya Lions Hizmet Günü” Dolayısıyla Yarın Etkinlik Düzenleniyor

“8 Ekim Dünya Lions Hizmet Günü” Dolayısıyla Yarın Etkinlik Düzenleniyor

05 Ekim 2018 Cuma 07:06
“8 Ekim Dünya Lions Hizmet Günü” Dolayısıyla Yarın Etkinlik Düzenleniyor

Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu, 8 Ekim Dünya Lions Hizmet Günü nedeniyle yarın etkinlik düzenliyor.

Federasyon Başkanı Ln. Şansel Soyel, etkinliğin yarın 10.00-14.00 saatleri arasında Selimiye Meydanı’nda yer alacağını duyurdu.

Etkinlik, saat 10.00’da Lions Kulüplerinin Atatürk Anıtı’na çelenk koymasıyla başlayacak. 

Selimiye Meydanı’ndaki etkinlikte, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı tükürük testi,  Kızılay’ın gezici kan aracıyla kan bağışı, ebru sanatı, yüz boyama, zumba gösterisi, müzik dinletisi gibi etkinliklerin yanı sıra satış stantları da kurulacak.

 

Son Güncelleme: 05.10.2018 10:31
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