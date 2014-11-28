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8. “Çevre Duyarlılığı Günü” Yapıldı

Çevre bilincini geliştirmek amacıyla Güzelyurt Belediyesi, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kalkanlı Kampüsü ve bölge okulları, sivil toplum örgütleri ile gönüllü vatandaşların işbirliğiyle her yıl geleneksel olarak organize edilen “Çevre Duyarlılığı Günü” yapıldı.

8. “Çevre Duyarlılığı Günü” Yapıldı

Çevre bilincini geliştirmek amacıyla Güzelyurt Belediyesi, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kalkanlı Kampüsü ve bölge okulları, sivil toplum örgütleri ile gönüllü vatandaşların işbirliğiyle her yıl geleneksel olarak organize edilen “Çevre Duyarlılığı Günü” yapıldı.

28 Kasım 2014 Cuma 12:01
8. “Çevre Duyarlılığı Günü” Yapıldı
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OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE ERTELENEN 8. ÇEVRE DUYARLILIĞI GÜNÜ ETKİNLİĞİ BUGÜN YAPILDI

 Çevre bilincini geliştirmek amacıyla Güzelyurt Belediyesi, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kalkanlı Kampüsü ve bölge okulları, sivil toplum örgütleri ile gönüllü vatandaşların işbirliğiyle her yıl geleneksel olarak organize edilen “Çevre Duyarlılığı Günü” yapıldı.

Etkinliğe Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Belediye Müdürü Süleyman Aldağ, meclis üyeleri, Kurtuluş Lisesi, Şehit Turgut Ortaokulu, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Güzelyurt Meslek Lisesi, Kurtuluş İlkokulu, Özgürlük İlkokulu, Barış İlkokulu, Fikri Karayel İlkokulu, Zümrütköy İlkokulu, Aydınköy İlkokulu, Serhatköy İlkokulu, GÜSAD, Çevre Dairesi ve belediye personeli katıldı.

ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPILDI

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle daha önce ertelenen etkinliğe katılan bazı okullar Güzelyurt-Kalkanlı, Güzelyurt-Akçay, Güzelyurt-Lefke ve Güzelyurt-Lefkoşa (çevre yolu) güzergâhlarında; bazı okullar da kendi okul çevrelerinde temizlik faaliyeti gerçekleştirdi.

Güzelyurt Belediyesi sağlık ekipleri tüm okullara eldiven, çöp naylonu gibi malzemeler tedarik etti.

ÖZÇINAR: “SAĞLIKLI YAŞAM TEMİZ ÇEVRE İLE MÜMKÜN”

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar etkinlik öncesi basına yaptığı açıklamada çevre bilincini geliştirmek adına OTDÜ Kuzey Kıbrıs Kalkanlı Kampüsü’yle birlikte 8 yıldır “Çevre Duyarlılığı Günü” düzenlediklerini anımsattı.

Etkinlik kapsamında okulların da katılımıyla kent girişlerinin ve okulların çevrelerinin temizlendiğine dikkat çeken Özçınar, sağlıklı bir yaşamın temiz bir çevreyle mümkün olabileceğini söyledi. 

Özçınar, Çevre Duyarlılığı Günü’nün küçük-büyük herkese örnek teşkil edeceğini vurguladı ve etkinliğe katılan öğrenci gruplarıyla sohbet ederek, çocuklara çevre temizliği konusunda eğitici bilgiler aktardı.

Toplanan çöplerin belediye ekipleri tarafından kaldırılmasıyla etkinlik sona erdi.

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