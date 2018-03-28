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8 Ay Hapis Yatacak

28 Mart 2018 Çarşamba 08:47
8 Ay Hapis Yatacak
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize çalışmak için gelen ancak işsiz kalınca hırsızlık yapan sanık Enes Selim Çolak aleyhindeki karar bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi hayeti tarafından açıklandı. Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan heyetin Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu açıkladı. Beyoğlu huzurda bulunan sanık Enes Selim Çolak’ın suçları Ocak ayında işlediğini ve ülkede son yıllarda ”Dükkân açma” suçunun uyuşturucu suçundan sonra en yaygın işlenen suçlardan olduğunu belirtti.

Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu mala karşı işlenen bu tür suçların toplum bireylerinin psikolojisini bozduğunu sanığın savunmasında yaptıklarından dolayı pişman olduğunu, çocuk yurdunda büyüdüğünü ülkesine iade edilmek için suçları işlediğini beyan etmesini anımsatarak sanığının sosyal durumunu lehine hafifletici sebep olarak değerlendirdiklerini söyledi. Kıdemli Yargıç Beyoğlu Çolak’ın işlediği suçların ciddi hapislik suçları öngördüğüne dikkati çekerek sanığın ülkesine dönebilmek ve ihraç edilmek için bu suçu işlediği yönünde savunma yapan Çolak’ın savunmasının kararda dikkate alındığını belirtti.

Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, oy birliği ile alınan kararda Enes Selim Çolak’ın işlediği suçlardan 8 ay hapse mahkûm edildiğini açıkladı.

 

Anahtar Kelimeler:
Enes Selim ÇolakCezaHırsızlık
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