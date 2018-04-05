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8 Ay Hapis Yatacak

8 Ay Hapis Yatacak

05 Nisan 2018 Perşembe 18:15
8 Ay Hapis Yatacak
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Çetin 8 ay hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de çalıştığı marketten hırsızlık yapan sanık Eşref Çetin aleyhindeki karar bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından açıklandı. Sanık 8 ay hapis cezası ile cezalandırıldı.

Başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile aldığı kararı Kıdemli Yargıç Beyoğlu açıkladı. Beyoğlu olayın Kasım ayında Girne’de faaliyet gösteren bir markette meydana geldiğini anımsattı.

İncelenen kamera görüntülerinde Eşref Çetin’in marketin kasasından para çaldığının tespit edilmesi üzerine tutuklandığını ve sorgusunda suçunu itiraf ettiğini kaydetti. Çetin’in 3 bin 500 TL çalmakla suçlandığını ifade eden Beyoğlu, sanığın yapılan sorgusunda 4 bin 500 TL para çaldığını itiraf ederek dürüst davrandığını kararda hafifletici neden olarak kullanıldığını belirtti.

Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, Eşref Çetin’in 10 yıldır ülkede çalışma izinli olarak kaldığını 2017 yılı Aralık ayında işlediği suç nedeniyle hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildiğini ve 3 aydır yargılanmayı beklediğini ifade etti.

Bir iş yerinde çalışan kimselerin işveren ile karşılıklı güven duygusu içinde olması gerektiğine dikkati çeken Beyoğlu, Çetin’in işverene 1 yıl boyunca güven duygusu aşıladıktan sonra bu suçu işlediğini kaydederek bu durumu aleyhine ağırlaştırıcı unsur olarak kullandıklarını belirtti.

Kıdemli Yargıç aktarmış olduğu tüm olgular ve bulgular ışığında sanığı “Müstahdem tarafından sirkat” suçundan 8 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

Son Güncelleme: 05.04.2018 18:30
Anahtar Kelimeler:
Marketten HırsızlıkEşref Çetin
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