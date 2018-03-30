8 Ay Hapis Yatacak

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30 Mart 2018 Cuma 07:36
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Başkasına ait aracın koçanını sahte evrakla üzerine geçirdikten sonra, arabayı satan Süleyman İnandım hakkındaki davada karar açıklandı .“Resmi evrak sahtleme, sahtelenmiş evrakı tedavüle sürme, sahtekârlıkla para temini ve başkasının kimliğine bürünme” suçlarından dolayı yargılanan sanık 8 ay hapse mahkûm edildi.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık hakkındaki kararı Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu açıkladı. Kararı okuyan Yargıç Beyoğlu, sanığın bir şahsa ev sattığını, o şahsın ödeme olarak sanığa birkaç çek ile aracını verdiğini ancak aracı devir etmediğini söyledi. Söz konusu şahsın, ev taksitlerini öderken kendisine trafik cezası geldiğini, polise gittiğine aracının satılmış olduğunu öğrendiğini ve şikâyetçi olduğunu kaydeden Beyoğlu, yapılan soruşturma sonucunda sanığın sahte devir formu hazırladığını, sahte imza ile hazırladığı form ile aracı bir başkasına 20 bin Sterline sattığının tespit edildiğini açıkladı. Ev satın alan şahsın tüm taksitlerini ödediğini, aracını ise geri alamadığını belirten Yargıç, sanığın bu suçu işlediği dönemde Doğanköy Muhtar Vekilliği yaptığını ifade etti. Yargıç, sanığın muhtarlık görevini kötüye kullanarak, devir formu imzalayıp aracı sattığını, bu hususun sanık aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olduğunu belirtti. Yargıç, sanığın söz konusu suçları 2012 yılında işlediğini ancak davasının 2017 ikame edildiğini, geciken bu durumdan dolayı sanığın mağdur olduğunu ifade ederek, bunu ise lehine değerlendirdiklerini açıkladı.

Yargıç Beyoğlu, sanığı yargılandığı “Resmi evrak sahteleme, tedavüle sürme ve başkasının kimliğine bürünme” suçlarından 8 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

 

Anahtar Kelimeler:
Sahte EvrakSüleyman İnandım
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