8 Ağustos Erenköy Direnişi...



ŞEHİT AİLELERİ İLE DR. FAZIL KÜÇÜK HAREKETİ MESAJ YAYIMLADI



Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği ile Dr. Fazıl Küçük Hareketi Şanlı Erenköy Direnişi’nin 54. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

ŞEHİT AİLELERİ MALUL GAZİLER DERNEĞİ

Şehit Aileleri Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan yayımladığı mesajda, “Şanlı mücadele tarihimizin Erenköy direnişinin 54. yılında vatan toprakları için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ise minnetle anıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Benan, Rum – Yunan ikilisinin Enosis hedefi doğrultusunda başlattığı saldırılara bir avuç Kıbrıs Türk gencinin sayı ve silahça kendinden çok üstün kuvvete karşı Erenköy’de tarihte eşine az rastlanacak düzeyde mücadele örneği vererek dur dediğini belirtti.

Benan mesajında, “Kıbrıs Türk mücadele tarihinde destan yazmıştır. Saldırılara karşı 54 yıl önce verilen mücadele şanlı tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Erenköy direnişi ile kahraman halkımız tüm dünyaya kararlılık ve mücadelesini hiçbir baskı karşısında boyun eğmeyeceğini toprağına, bayrağına ve özgürlüğüne sahip çıktığını Anavatan Türkiye ile bağlarını hiçbir koşulda koparmayacağını göstermiştir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin etkin fiili garantisi ve Kıbrıs Türk halkının eşitlik ve özgürlüğünün bir çözüm planında Kıbrıs Türk tarafının olmazsa olmazları olduğunu kaydeden Benan, şunları belirtti:

“Bu topraklarda özgürce yaşamamız ve devlet kurmamız için mücadele edenleri unutmayacağız. Uğruna şehitler verdiğimiz kutsal vatan topraklarını korumaya ve cumhuriyetimizi yüceltmeye kararlı olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz. Aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakârlıkları ve kahramanlıklarıyla destanlaştırdığı Erenköy Direnişi hafızalardan silinmeyecektir. Bu anlamlı günde kahraman Bereketcileri şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi ise saygı ve şükranla anıyoruz”

DR. FAZIL KÜÇÜK HAREKETİ

Dr. Fazıl Küçük Hareketi Başkanı Mustafa Çaluda, “54 yıl önce EOKA’nın zulmüne karşı kahramanca verilen bu mücadeleyi bu gün de damarlarımızda hissetmeli ve gelecek nesillere aktarmalıyız” ifadelerini kullandı.

Çaluda, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Tabii ki geçmişe saplanarak modern yaşantımızdan uzak yöntemlerle Rum tarafında olduğu gibi ırkçı ve şovenist bireylerin yetişmesine önayak olmadan, tamamen ilerici bir anlayışla gençliğimizin anlayacağı dilden bir takım yaklaşımlarla onlara tarihimizdeki yaşanmışlıkların ne gibi sonuçlara vesile olduğunu anlatmalıyız. Bu sayede tıpkı Erenköy direnişinde olduğu gibi tarihimizin her aşamasındaki mücadelelerimizi, haklılığımızı ve kararlılığımızı genç nesillere aktarmamız mümkün olacaktır. Toplumuna faydalı bireyler olma amacıyla Anavatan Türkiye’ye hatta dünyanın farklı yerlerine giderek orada eğitim gören ve daha sonra da vatanını kurtarmak için Erenköy direnişine katılarak canını ve kanını veren fedakar bireylerin cesaretiyle yükselen bir mücadelenin adıdır Erenköy! Ne mutlu Türküm diyene!”

