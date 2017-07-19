FLAŞ HABER

Magandalar Yakalandı

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:43

7’nci Girne Kültür Sanat Günleri’nde “Kanatsız Güvercinler” Sahnelendi

Girne Belediyesi’nin; “aydınlık bir gelecek için sanat” sloganıyla bu yıl 7’ncisini gerçekleştirdiği Girne Kültür Sanat Günleri’nde “Kanatsız Güvercinler” adlı oyun sahnelendi.

7'nci Girne Kültür Sanat Günleri'nde 'Kanatsız Güvercinler” Sahnelendi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

Girne Belediyesi’nin; “aydınlık bir gelecek için sanat” sloganıyla bu yıl 7’ncisini gerçekleştirdiği Girne Kültür Sanat Günleri’nde “Kanatsız Güvercinler” adlı oyun sahnelendi.

Girne Belediyesi basın biriminden yapılan açıklamaya göre, “Tiyatro Aşhk” tarafından Girne Anfi Tiyatrosu’nda sahnelenen oyunu; Kıbrıslı Sanatçı Hüseyin Köroğlu oynayıp yönetti.

Oyunu, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Serdarlı Belediye Başkanı Salih Bayraktar ve vatandaşlar izledi.

Etkinlik öncesinde sanatçı Osman Alkaş, Girne Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik ve Cenk Gürçağ adına kızı Cemile Gürçağ’a katkıları nedeniyle plaket verildi.

Yaz boyu sürecek 7’nci Girne Kültür Sanat Günleri’nde 8 Ağustos Türk Pop Müziği’nin sevilen sanatçılarından İrem Derici konser verecek.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü etkinlikte yaptığı konuşmada, sanata ilgi gösteren ülkelerde insanların çatışmadan uzak yaşam sürdüğü ve saygılı olduklarını ifade etti.

Güngördü, bu nedenle sanata büyük önem verdikleri ve etkinlik sloganını “aydınlık bir gelecek için sanat” olarak belirlediklerini kaydetti.

Güngördü, belediye meclisi adına Tiyatro Aşhk Sanat Yönetmeni Hüseyin Köroğlu ve ekibine teşekkür etti.

Kıbrıslı Sanatçı Hüseyin Köroğlu ise kültürel ve sanatsal etkinliklerin önemine vurgu yaparak, sanata verdiği önem nedeniyle Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye teşekkürlerini sundu.

Köroğlu ayrıca yakın geçmişte yaşamlarını yitiren sanatçı Tomris İncer, Pınarlı Muhtarı Halil Öztürk Kemaloğulları ve BRTK TV programcısı Hakan Çakmak’ı da saygıyla andı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 Gün Sis Var 3 Gün Sis Var
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı
9 Sendikadan Ortak Açıklama 9 Sendikadan Ortak Açıklama
Berova 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Mesajı Yayımladı Berova 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Mesajı...
Gazimağusa Belediye Başkanı Arter’in 20 Temmuz Mesajı Gazimağusa Belediye Başkanı Arter’in 20 Temmuz...
Meclis Başkanı Siber, 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı: Meclis Başkanı Siber, 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

3 Gün Sis Var
Bölgede yarından itibaren 3 gün süreyle sabah saatleri sisli olacak. Meteoroloji Dairesi’nin haftalık raporuna...

Haberi Oku