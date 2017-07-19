7’nci Girne Kültür Sanat Günleri’nde “Kanatsız Güvercinler” Sahnelendi

Girne Belediyesi’nin; “aydınlık bir gelecek için sanat” sloganıyla bu yıl 7’ncisini gerçekleştirdiği Girne Kültür Sanat Günleri’nde “Kanatsız Güvercinler” adlı oyun sahnelendi.

Girne Belediyesi’nin; “aydınlık bir gelecek için sanat” sloganıyla bu yıl 7’ncisini gerçekleştirdiği Girne Kültür Sanat Günleri’nde “Kanatsız Güvercinler” adlı oyun sahnelendi.

Girne Belediyesi basın biriminden yapılan açıklamaya göre, “Tiyatro Aşhk” tarafından Girne Anfi Tiyatrosu’nda sahnelenen oyunu; Kıbrıslı Sanatçı Hüseyin Köroğlu oynayıp yönetti.

Oyunu, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Serdarlı Belediye Başkanı Salih Bayraktar ve vatandaşlar izledi.

Etkinlik öncesinde sanatçı Osman Alkaş, Girne Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik ve Cenk Gürçağ adına kızı Cemile Gürçağ’a katkıları nedeniyle plaket verildi.

Yaz boyu sürecek 7’nci Girne Kültür Sanat Günleri’nde 8 Ağustos Türk Pop Müziği’nin sevilen sanatçılarından İrem Derici konser verecek.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü etkinlikte yaptığı konuşmada, sanata ilgi gösteren ülkelerde insanların çatışmadan uzak yaşam sürdüğü ve saygılı olduklarını ifade etti.

Güngördü, bu nedenle sanata büyük önem verdikleri ve etkinlik sloganını “aydınlık bir gelecek için sanat” olarak belirlediklerini kaydetti.

Güngördü, belediye meclisi adına Tiyatro Aşhk Sanat Yönetmeni Hüseyin Köroğlu ve ekibine teşekkür etti.

Kıbrıslı Sanatçı Hüseyin Köroğlu ise kültürel ve sanatsal etkinliklerin önemine vurgu yaparak, sanata verdiği önem nedeniyle Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye teşekkürlerini sundu.

Köroğlu ayrıca yakın geçmişte yaşamlarını yitiren sanatçı Tomris İncer, Pınarlı Muhtarı Halil Öztürk Kemaloğulları ve BRTK TV programcısı Hakan Çakmak’ı da saygıyla andı.