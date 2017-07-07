7’nci Girne Kültür Sanat Günleri...

Girne Belediyesi’nin bu yıl, “Aydınlık bir gelecek için sanat” sloganıyla gerçekleştirdiği sanat günlerinin bir sonraki etkinliğinde İrem Derici sahne alacak. İrem Derici konseri, 8 Ağustos Salı akşamı Girne Amfi Tiyatro’da.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Hüseyin Köroğlu’nun yönettiği oyun saat 21:00’de Amfi Tiyatro’da izlenebilecek.