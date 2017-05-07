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06 Mayıs 2017 Cumartesi 14:01

7 Mayıs 2017 Pazar Gündemi

Büyükkonuk Belediyesi’nin geleneksel olarak Mayıs ve Ekim aylarında düzenlediği “Büyük Eko Gün” gerçekleştirilecek. Etkinlik 1.Uluslararası Akdeniz Slowfood Festivali’ne de ev sahipliği yapacak... Akıncılar’da &#34;9. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı&#34; düzenlenecek...

7 Mayıs 2017 Pazar Gündemi
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Demokrat Parti (DP) Kadın Örgütü, “Anneler Günü” münasebetiyle Lefkoşa Otobüs Terminali’ndeki Açık Pazarda “Annelerden Engelli Çocuklara Destek” adı verilen kermes düzenliyor. (10.00) 

Akıncılar’da "9. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı" düzenlenecek. (10.00)

Büyükkonuk Belediyesi’nin geleneksel olarak Mayıs ve Ekim aylarında düzenlediği “Büyük Eko Gün” gerçekleştirilecek. Etkinlik 1.Uluslararası Akdeniz Slowfood Festivali’ne de ev sahipliği yapacak. Eko Gün açılışına Başbakan Hüseyin Özgürgün de katılacak. (10.00)

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) 1. Olağan Kurultayı toplanacak. (11.00-Yer: Yakın Doğu Kütüphanesi 4. Salon) 

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