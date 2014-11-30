7. Hamsi Festivali İskele'de Yapıldı

Lefkoşa, 30 Kasım 14 : Karadeniz Kültür Derneği, geleneksel olarak düzenlediği "Hamsi Festivali"nin 7.'sini İskele'de düzenledi.

Karadeniz Kültür Derneği İskele Şubesi önünde bulunan meydanda gerçekleştirilen festivalde, hamsi kebabı, tavası, pilavı yapıldı, konuklara şeftali kebabı sunuldu.

Karadeniz kültürü ile Kıbrıs Türk kültürünün kaynaştırılmasının amaçlandığı 7. Hamsi Festivali’nde, Kıbrıs Türk kültürü ile Karadeniz kültürüne ait halk dansları gösterileri sunuldu, Horon tepildi.

Festivale, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Meclis Başkanı Sibel Siber, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Serdar Denktaş, KTBK Komutanı Korgeneral İsmail Serdar Savaş, GKK Komutanı Tümgeneral İlyas Bozkurt, Türkiye Büyükelçiliği yetkilileri, diğer askeri erkan, milletvekilleri, İskele Kaymakamı Ahmet Musaoğulları, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Trabzon’dan gelen konuklar ve vatandaşlar katıldı.

Dernek başkanı Turan Büyükyılmaz festivalde yaptığı açılış konuşmasında, amaçlarının, vatandaşların birlik ve beraberliğini pekiştirmek, kültürü yaşatmak olduğunu belirterek, bugün burada hamsi ve şeftali kebabı ile iki kültürü kaynaştırıp bütünleştirdiklerini kaydetti.

Büyükyılmaz, Trabzon'dan büyük zorluklarla getirilen hamsilerin tava ızgara pilav yapıldığını, şeftali kebabı ile birlikte sunulduğunu anlatarak, bu kültürü hep birlikte yaşatacaklarını kaydetti ve festivale katkı koyan herkese teşekkür etti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, Karadeniz Kültür Derneği’nin hem kendi kültürü yaşattığını, hem de Kıbrıs Türk kültürüyle kaynaştırdığını ifade ederek, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı, bu tip etkinliklere desteklerinin süreceğini vurguladı.

Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı Mustafa Demir de, derneği Trabzon’da gelecek günlerde düzenlenecek etkinliğe davet ederek, aralarındaki birlik ve beraberliğin artmasını temenni etti.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, festivalde Karadeniz kültürünün ve Kıbrıs Türk kültürünün kaynaştırıldığını, halk danslarının sahnelendiğini, ürünlerinin birlikte pişirildiğini, yenildiğini ifade ederek, iki kültürü birleştirip çocukları geleceğe birlikte hazırlayan herkese teşekkür etti, kutladı.

Özyiğit, Kıbrıs'ta barış görüşmelerinin doğal kaynaklar dolayısıyla yanlış yollara girdiğini, ancak bu doğal kaynaklarda Kıbrıs'taki tüm halkların haklarının bulunduğunu ifade ederek, bu kaynakların barışın tesisi için katalizör olması gerektiğini kaydetti, müzakere masasının yeniden tesis edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş da, derneği etkinlikten dolayı kutladı, böyle güzel bir etkinlikte kültürlerin birlik beraberliğine ve kaynaşmasına dikkat çekti, ancak protokolün konuşma yapmasına da gerek olmadığını söyledi ve önemli olanın günün anlam ve öneminin yaşanması olduğuna dikkat çekti.

Ana muhalefet UBP adına da Gazimağusa Milletvekili Dursun Oğuz konuştu. Oğuz, festivalin, vatandaşların birbiriyle görüşmesi, tanışması, bütünleşmesi ve kültürlerin kaynaşması açısından önemine işaret etti, bu çerçevede bu festivale vatandaşları birleştiren ve bir araya getiren herkese teşekkür etti.

Festivalde Kuzeyin Yıldızları horon ekibi gösteri yaptı.

SİBER

Meclis Başkanı Sibel Siber de, bugün burada olan kişilerin farklı farklı hikayeleri, yörelerinden getirdiği kültürleri olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk halkının farklı gelenek ve kültürlerden ortak geleceğe yürüyen büyük güçlü bir halk olduğunu vurguladı.

Siber, bu çerçevede Kıbrıs Türk halkının birbirine sarılarak bir birine destek olarak, birlik ve beraberliğini geliştirerek daha güzel mutlu ve huzurlu günlere gideceğine inanç belirterek, geleceğin güzel olduğunu kaydetti.

EROĞLU

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da, Kıbrıs'ta yaşayan herkesin kültürlerinin bütünleştiğini, nereden gelirse gelsin birbiriyle kardeş, dost olduğunu bu toprakları vatan yaptığını belirterek, cumhurbaşkanı olarak müzakere masasında Kıbrıs Türk halkının bu birlik ve beraberliğini bozacak her talebe karşı çıktıklarını vurguladı.

Eroğlu, Kıbrıs Türk halkının birlik ve beraberlik içerisinde bütünleştiğini, bu birlikteliği bölücü önerilerde bulunmanın kimsenin hakkı olmadığını belirterek, bu anlamlı günü düzenleyen derneğe teşekkür etti.

Eroğlu, bu tip etkinliklerde dostluklar pekiştirildiğine de dikkat çekerek, derneğe destek belirtti, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda birlik ve beraberlik içerisinde yaşayacağına inanç belirtti.

Konuşmaların ardından dernek başkanı Büyükyılmaz, katılımcılara teşekkür plaketleri verdi, anı fotoğrafları çektirdi.

Protokol konuşmalarının ardından Hamsi Festivali konser ve gösterilerle gün boyu devam etti.

(EMR/HÖ) FOTOĞRAFLI