Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

7. Hamsi Festivali İskele'de Yapıldı

Karadeniz Kültür Derneği, geleneksel olarak düzenlediği &#34;Hamsi Festivali&#34;nin 7.'sini İskele'de düzenledi.

7. Hamsi Festivali İskele'de Yapıldı

Karadeniz Kültür Derneği, geleneksel olarak düzenlediği &#34;Hamsi Festivali&#34;nin 7.'sini İskele'de düzenledi.

30 Kasım 2014 Pazar 12:50
7. Hamsi Festivali İskele'de Yapıldı
banner238

Lefkoşa, 30 Kasım 14 : Karadeniz Kültür Derneği, geleneksel olarak düzenlediği "Hamsi Festivali"nin 7.'sini İskele'de düzenledi.

Karadeniz Kültür Derneği İskele Şubesi önünde bulunan meydanda gerçekleştirilen festivalde, hamsi kebabı, tavası, pilavı yapıldı, konuklara şeftali kebabı sunuldu.

Karadeniz kültürü ile Kıbrıs Türk kültürünün kaynaştırılmasının amaçlandığı 7. Hamsi Festivali’nde, Kıbrıs Türk kültürü ile Karadeniz kültürüne ait halk dansları gösterileri sunuldu, Horon tepildi.

Festivale, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Meclis Başkanı Sibel Siber, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Serdar Denktaş, KTBK Komutanı Korgeneral İsmail Serdar Savaş, GKK Komutanı Tümgeneral İlyas Bozkurt, Türkiye Büyükelçiliği yetkilileri, diğer askeri erkan, milletvekilleri, İskele Kaymakamı Ahmet Musaoğulları, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Trabzon’dan gelen konuklar ve vatandaşlar katıldı.

Dernek başkanı Turan Büyükyılmaz festivalde yaptığı açılış konuşmasında, amaçlarının, vatandaşların birlik ve beraberliğini pekiştirmek, kültürü yaşatmak olduğunu belirterek, bugün burada hamsi ve şeftali kebabı ile iki kültürü kaynaştırıp bütünleştirdiklerini kaydetti.

Büyükyılmaz, Trabzon'dan büyük zorluklarla getirilen hamsilerin tava ızgara pilav yapıldığını, şeftali kebabı ile birlikte sunulduğunu anlatarak, bu kültürü hep birlikte yaşatacaklarını kaydetti ve festivale katkı koyan herkese teşekkür etti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, Karadeniz Kültür Derneği’nin hem kendi kültürü yaşattığını, hem de Kıbrıs Türk kültürüyle kaynaştırdığını ifade ederek, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı, bu tip etkinliklere desteklerinin süreceğini vurguladı.

Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı Mustafa Demir de, derneği Trabzon’da gelecek günlerde düzenlenecek etkinliğe davet ederek, aralarındaki birlik ve beraberliğin artmasını temenni etti.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, festivalde Karadeniz kültürünün ve Kıbrıs Türk kültürünün kaynaştırıldığını, halk danslarının sahnelendiğini, ürünlerinin birlikte pişirildiğini, yenildiğini ifade ederek, iki kültürü birleştirip çocukları geleceğe birlikte hazırlayan herkese teşekkür etti, kutladı.

Özyiğit, Kıbrıs'ta barış görüşmelerinin doğal kaynaklar dolayısıyla yanlış yollara girdiğini, ancak bu doğal kaynaklarda Kıbrıs'taki tüm halkların haklarının bulunduğunu ifade ederek, bu kaynakların barışın tesisi için katalizör olması gerektiğini kaydetti, müzakere masasının yeniden tesis edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş da, derneği etkinlikten dolayı kutladı, böyle güzel bir etkinlikte kültürlerin birlik beraberliğine ve kaynaşmasına dikkat çekti, ancak protokolün konuşma yapmasına da gerek olmadığını söyledi ve önemli olanın günün anlam ve öneminin yaşanması olduğuna dikkat çekti.

Ana muhalefet UBP adına da Gazimağusa Milletvekili Dursun Oğuz konuştu. Oğuz, festivalin, vatandaşların birbiriyle görüşmesi, tanışması, bütünleşmesi ve kültürlerin kaynaşması açısından önemine işaret etti, bu çerçevede bu festivale vatandaşları birleştiren ve bir araya getiren herkese teşekkür etti.

Festivalde Kuzeyin Yıldızları horon ekibi gösteri yaptı.

SİBER

Meclis Başkanı Sibel Siber de, bugün burada olan kişilerin farklı farklı hikayeleri, yörelerinden getirdiği kültürleri olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk halkının farklı gelenek ve kültürlerden ortak geleceğe yürüyen büyük güçlü bir halk olduğunu vurguladı.

Siber, bu çerçevede Kıbrıs Türk halkının birbirine sarılarak bir birine destek olarak, birlik ve beraberliğini geliştirerek daha güzel mutlu ve huzurlu günlere gideceğine inanç belirterek, geleceğin güzel olduğunu kaydetti.

EROĞLU

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da, Kıbrıs'ta yaşayan herkesin kültürlerinin bütünleştiğini, nereden gelirse gelsin birbiriyle kardeş, dost olduğunu bu toprakları vatan yaptığını belirterek, cumhurbaşkanı olarak müzakere masasında Kıbrıs Türk halkının bu birlik ve beraberliğini bozacak her talebe karşı çıktıklarını vurguladı.

Eroğlu, Kıbrıs Türk halkının birlik ve beraberlik içerisinde bütünleştiğini, bu birlikteliği bölücü önerilerde bulunmanın kimsenin hakkı olmadığını belirterek, bu anlamlı günü düzenleyen derneğe teşekkür etti.

Eroğlu, bu tip etkinliklerde dostluklar pekiştirildiğine de dikkat çekerek, derneğe destek belirtti, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda birlik ve beraberlik içerisinde yaşayacağına inanç belirtti.

Konuşmaların ardından dernek başkanı Büyükyılmaz, katılımcılara teşekkür plaketleri verdi, anı fotoğrafları çektirdi.

Protokol konuşmalarının ardından Hamsi Festivali konser ve gösterilerle gün boyu devam etti.

(EMR/HÖ) FOTOĞRAFLI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim