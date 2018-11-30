Lefkoşa, 30 Kasım 18 : Başbakanlık’ta “7. e-Devlet Koordinasyon Toplantısı” gerçekleştirildi.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, toplantı, Başbakanlık Müsteşarı Hasan Alicik başkanlığında, e-Devlet Yürütme Kurulu Başkanı Rauf Ersenal ve temsilcileri ile TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı birimlerin üst düzey temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Toplantıda; KKTC e-Dönüşüm Projeleri çerçevesinde yer alan projelerin genel değerlendirmesi kapsamında; e-Nüfus, e-Kimlik, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), Milli Eğitim Bilgi Sistemi (e-MEB), e-Gümrük, e-Tüzel, Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS), Kamu Ortak Veri Merkezi, e-Devlet Kapısı, Sağlık Bilgi Sistemi, Kamu Sertifikasyon Merkezi, Kamu Yönetim Sistemi, Sistem Entegrasyon projeleri görüşüldü.

Toplantıda ayrıca mevzuat çalışmaları kapsamında çalışması sürdürülen Bilgi Toplumu ve e-Devlet Yasa Tasarısı hakkında da bilgiler verildi.

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