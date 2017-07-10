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10 Temmuz 2017 Pazartesi 13:15

7. Ahtmm –turizm Ve Otelcilik Pazarlama Ve Yönetim Konferansı Daü’de Düzenleniyor

Uluslararası “Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management” (AHTMM –Turizm ve Otelcilik Pazarlama ve Yönetim Konferansı)’nın yedincisi Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) düzenleniyor.

7. Ahtmm –turizm Ve Otelcilik Pazarlama Ve Yönetim Konferansı Daü'de Düzenleniyor
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Lefkoşa, 10 Temmuz 17 : Uluslararası “Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management” (AHTMM –Turizm ve Otelcilik Pazarlama ve Yönetim Konferansı)’nın yedincisi Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) düzenleniyor.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, açılışı yarın saat 11:00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek olan konferans 15 Temmuz Cumartesi gününe kadar devam edecek.

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç konuyla ilgili açıklamasında onlarca ülkeden Kuzey Kıbrıs’a gelecek olan yüzden fazla konferans katılımcısının, Kuzey Kıbrıs’a ilişkin gerçekleri ve sahip olduğumuz turizm potansiyelini yerinde tecrübe etme imkanına sahip olacaüğını kaydetti.

Kılıç, Turizm ve Konaklama işletmeciliği alanındaki akademik çevrelerce en bilinen uluslararası konferanslar içerisinde yer alan AHTMM konferansı kapsamında; turizm potansiyelinin bilimsel veriler ve profesyonellerin uygulama sonuçları ışığında tartışılacağını kaydetti.

Uygulanabilir öneriler geliştirilerek sorunlarıniredeleneceğini de ifade eden Kılıç, çözüm önerileri geliştirilmesinin de hedeflendiğini vurguladı.

(ÖZ/ŞEB) FOTOĞRAFLI

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