7 Ağustos 2018 Salı Gündemi



Yeşil Barış Hareketi ile “Karaoğlanoğlu Halk Temsilcisi” Ali Bağlarbaşı, Girne Karaoğlanoğlu sahilleri konusunda çevre davası açıyor. (Yüksek Mahkeme Mukayyitliği - 08.45)



Lefke Belediyesi ’nin düzenleyeceği “1. Lefke Kent Sempozyumu” ile ilgili basın toplantısı Lefke Belediyesi Citta Slow Salonu’nda yer alacak. (10.00)



Bakanlar Kurulu toplanacak. (10.00)



İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Güzelyurt Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde Güzelyurt ve Lefke ilçeleri muhtarlarıyla bir araya gelecek. (18.30)



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