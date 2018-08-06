banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94174
ALTIN
206.496
DOLAR
5.2696
STERLİN
6.8906
EURO
6.0926
Trafik bir can daha aldı
TRAFİK BİR CAN DAHA ALDI
Adam öldürmeye teşebbüs!
Son Dakika
Adam öldürmeye teşebbüs
Ölümlü trafik kazası
ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI
Hamitköy'de asfaltlama sırasında patlama
Son Dakika
HAMİTKÖY'DE ASFALTLAMA SIRASINDA PATLAMA
banner282
Flaş Haber
Trafik bir can daha aldı
Kapat

7 Ağustos 2018 Salı Gündemi

Yeşil Barış Hareketi ile “Karaoğlanoğlu Halk Temsilcisi” Ali Bağlarbaşı, Girne Karaoğlanoğlu sahilleri konusunda çevre davası açıyor. (Yüksek Mahkeme Mukayyitliği - 08.45)

7 Ağustos 2018 Salı Gündemi

Yeşil Barış Hareketi ile “Karaoğlanoğlu Halk Temsilcisi” Ali Bağlarbaşı, Girne Karaoğlanoğlu sahilleri konusunda çevre davası açıyor. (Yüksek Mahkeme Mukayyitliği - 08.45)

06 Ağustos 2018 Pazartesi 19:16
7 Ağustos 2018 Salı Gündemi

Yeşil Barış Hareketi ile “Karaoğlanoğlu Halk Temsilcisi” Ali Bağlarbaşı, Girne Karaoğlanoğlu sahilleri konusunda çevre davası açıyor. (Yüksek Mahkeme Mukayyitliği - 08.45)

Lefke Belediyesi ’nin düzenleyeceği “1. Lefke Kent Sempozyumu” ile ilgili basın toplantısı Lefke Belediyesi Citta Slow Salonu’nda yer alacak. (10.00)

Bakanlar Kurulu toplanacak. (10.00)

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Güzelyurt Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde Güzelyurt ve Lefke ilçeleri muhtarlarıyla bir araya gelecek. (18.30)

*****************
banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trafik bir can daha aldı
Trafik bir can daha aldı
Adam öldürmeye teşebbüs!
Adam öldürmeye teşebbüs!
YÖDAK’a tokat gibi cevap!
YÖDAK’a tokat gibi cevap!
Ölümlü trafik kazası
Ölümlü trafik kazası
Yeşil Barış Hareketi Ve “Karaoğlanoğlu Halk Temsilcisi”nden Çevre Davası!
Yeşil Barış Hareketi Ve “Karaoğlanoğlu Halk Temsilcisi”nden Çevre Davası!
Sağlıkta Örgütülü 4 Sendika Perşembe Günü Uyarı Eylemi Yapıyor...
Sağlıkta Örgütülü 4 Sendika Perşembe Günü Uyarı Eylemi Yapıyor...
Hamitköy’de atış alanı civarındaki asfaltlama çalışması sırasında patlama oldu
Hamitköy’de atış alanı civarındaki asfaltlama çalışması sırasında patlama oldu
Deniz: “Ekonomik krizden kurtulmanın yolları var; birlikte başarabiliriz”
Deniz: “Ekonomik krizden kurtulmanın yolları var; birlikte başarabiliriz”
Hamitköy'de asfaltlama sırasında patlama
Hamitköy'de asfaltlama sırasında patlama
Çakıcı: “Bu asgari ücret dar ve orta gelirlinin çöküşüdür”
Çakıcı: “Bu asgari ücret dar ve orta gelirlinin çöküşüdür”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim