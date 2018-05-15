78 proje sahibine 15 milyon 700 bin TL hibe verilecek

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği 2017 yılı sanayi, turizm ve tarım hibe programları kapsamında destek almaya hak kazanan proje sahiplerine, dün akşam düzenlenen törenle sertifikaları verildi.



TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nde yer alan törende, ‘2017 Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı”, “2017 Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’ ve ‘2017 Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı’ kapsamında üstün başarı göstererek hibe almaya hak kazanan 78 kişiye sertifika verildi.



Hibe desteği almak için 196 başvurunun yapıldığı programlar çerçevesinde 78 kişiye 15 milyon 700 bin TL’lik hibe verilecek.



Törende Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Ekonomi ve Bakanı Özdil Nami, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu birer konuşma yaptı. Ardından hak sahiplerine sertifikaları ve 2011 yılından bu yana hibelerin verilmesine katkı koyan kişilere plaket verildi.



KANBAY



Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay konuşmasında, Çukurova Kalkınma Ajansı öncülüğünde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin KKTC’de girişimciliği ve üretimi desteklemek üzere uygulamaya koyduğu hibe destek programlarında 78 başarılı projeye belge sunulacağını ve maddi manevi desteklerini ortaya koyacaklarını kaydetti.



Bu çalışmaların yürütülen kocaman işin bir parçası olduğunu dile getiren Kanbay, bunların yanında başka tür teşvikler, kredi destekleri ve KKTC devletiyle işbirliği içerisinde yürütülen çalışmalarla KKTC’de ekonomiyi daha canlı hale getirmek, rekabet edebilirliği artırmak ve dış dünyaya daha güçlü bir şekilde ulaşabilmesini sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.



Başvurular arasından başarılı bulunan proje sayısının oransal olarak yüksek olmadığını üzülerek gördüklerini kaydeden Kanbay, müracaatların kurallara uygun ciddi projeler olarak hazırlandığını görmek istediklerini söyledi.



Değerlendirmelerin olabildiğince tarafsız olarak yapıldığını kaydeden Kanbay, projelerin KKTC ekonomisine katkı sağlayacak, ciddi, akıllıca hazırlanmış projeler olup olmadıklarına bakılarak değerlendirildiğini belirtti.



Müracaat etme evresinde bazı kolaylıklar ve destekler sağlamaları gerektiğini söyleyen Kanbay, bir proje hazırlamanın bazen zor olabildiğini, bazı kişilerin imkanlarının yeterli olmadığını, dolayısıyla olabilecek fırsat eşitsizliğini ortadan kaldıracak bazı tedbirler alınması gerektiğini ifade etti.



NAMİ



Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de, KKTC ekonomisine verilen destek için teşekkür etti ve KKTC’de doğru programlarla ne kadar güzel işler başarılabileceğini bu vesileyle görmüş olduklarını kaydetti.Rakamın çok büyük olmadığını fakat etkisinin çok büyük olduğunu belirten Nami, hibe alacak kişilerin gerçek başarılarının piyasaya çıkıp rekabet koşullarında kendilerini ispat etmeleriyle ortaya çıkacağını söyledi.Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de, yaşamın gelişerek var olmasında üretimin sürekliliğinin esas olduğunu kaydetti ve bu sürekliliğe katkı koyduğu için Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür etti.Sağlanan hibe desteklerine erişimin kolaylaştırılması, başvuru koşullarının yalın hale getirilmesinin anlamlı olduğunu dile getiren Şahali, kırsal bölgelerde kentlilerin sahip olduğu olanaklara sahip olamayacak çok başarılı girişimciler olabileceğini ifade etti.Sağlanan desteklerle iş geliştirmeye yönelik önemli hamleler yapılacağını söyleyen Şahali, bunun yerel istihdam yaratmasını arzu ettiklerini de kaydetti.Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, ülke turizminin gelişmesine verdikleri önem nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’ne teşekkür etti.“Yatırımcıların yapacakları yatırımlarla önümüzdeki süreçte de değerlerimize değer katacaklarına inanıyorum” diyen Ataoğlu, yok olmaya yüz tutmuş eski eserlerin turizme kazandırılmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.Bakan Ataoğlu, gerek yerli ürünlerin turizm tesislerinde tüketilmesiyle, gerekse yapılacak yatırımlarla ekonomiye ciddi bir katma değer sağlanacağını kaydetti.