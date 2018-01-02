773 araca ileri işlem...

25 Aralık 2017 -01 Ocak 2018 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 7063 araç sürücüsü kontrol edilmiştir.

Kontrol edilen araç sürücülerinin 773’ü ile ilgili ileri işleme gidilmiştir. Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 159’u süratli araç kullanmak, 7’si tehlikeli sürüş yapmak, 26’sı dikkatsiz sürüş yapmak, 56’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 21’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 42’si alkollü araç kullanmak, 144’ü seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 86’sı trafik levha ve işaretlerine uymamak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 22’si muayenesiz araç kullanmak, 25’i sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 5’i “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 1’i “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 2’si tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 1’i koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 172’si diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.

PGM - BASIN SUBAYLIĞI