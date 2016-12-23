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23 Aralık 2016 Cuma 15:52

75 Yılda Ümit Ali Esinler Sergisi Ziyarete Açıldı

75 Yılda Ümit Ali Esinler Sergisi Ziyarete Açıldı
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Fotoğraf sanatçısı Ümit Ali Esinler’in 1940’lı yıllara ait çalışmalarının da yer aldığı “75 Yılda Ümit Ali Esinler” sergisi Başkent Sanat Merkezi’nde ziyarete açıldı.

Sergi, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi tarafından, Ümit Ali Esiner’in hayat hikayesi üzerine başlatılan kitap çalışmasının bir parçası olarak ve Esinler’in fotoğrafçılıkta 75’inci yılı anısına hazırlandı.

Küratörlüğünü Kadir Kaba ve koordinatörlüğünü Zehra Şonya’nın yaptığı sergi 6 Ocak’a kadar 14:00 ile 18:00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Sergi, Esinler tarafından çekilen 50 analog fotoğraftan oluşuyor.

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