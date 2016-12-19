“75 Yılda Ümit Ali Esinler” Sergisi Cuma Günü Emaa’da Açılıyor

FOTO ÜMİT’İN FOTOĞRAFLARINDAN OLUŞAN SERGİ 6 OCAK’A KADAR EMAA’DA İZLENEBİLECEK

“Foto Ümit” olarak tanınan Ümit Ali Esinler’in fotoğraflarından oluşan “75 Yılda Ümit Ali Esinler” sergisi, 23 Aralık Cuma günü saat 17.30’da EMAA Başkent Sanat Merkezi’nde açılıyor.

Açılışı DAÜ-KAM Başkanı Prof. Dr. Naciye Doratlı tarafından yapılacak sergi, sanatçıyla ilgili Doğu Akdeniz Üniversitesi - Kıbrıs Araştırmaları Merkezi, (DAÜ-KAM) tarafından yürütülen kitap ve retrospektif sergisinin bir parçası olarak sanatseverlerle buluşturuluyor.

Küratörlüğünü Kadir Kaba ve koordinatörlüğünü Zehra Şonya’nın yaptığı sergi, 6 Ocak 2017’ye kadar hafta içi 14.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

ÜMİT ALİ ESİNLER KİMDİR?

Kıbrıs Türk fotoğraf tarihinde önemli bir yere sahip olan Ümit Ali Esinler 4 Ocak 1932’de Girne’de doğdu. Fotoğrafla tanışması sünnet töreninde İngiliz komşularının hediye ettiği makineyle 1940’ta 8 yaşındayken başlayan Esinler, 1951’de polis teşkilatına fotoğrafçı olarak girdi ve Lefkoşa’ya taşındı.

Karanlık oda bilgisini de artıran Esinler, 1961’de New York Institute of Photography’nin kurslarına katılarak dersler aldı. 1962’de İngiltere’de Crime Photography üzerine kurs gördü.

1963’te MPA, 1964’te NYI’de yaptığı master çalışmalarını başarıyla tamamlayarak master sertifikası aldı.

Stüdyo fotoğrafçılığı yanında sanatsal çalışmaları ile de tanınan Esinler, “Kıbrıs Türk Halkı Tiplemeleri” çalışmalarıyla da dikkat çekti.

Çektiği çıplak (nü) fotoğrafları stüdyosunun duvarlarında sergileyen ilk ve tek fotoğrafçı olan Esinler, ayrıca bu alana getirdiği yeni bakış açılarıyla da biliniyor.

Kavramsallaştırdığı ve post modernist tavır takınarak ironiyle birleşen, politik ve toplumsal olaylarla ilintili fotoğrafları da ayrıca Ümit Ali Esinler’in gelişim çizgisi içerisinde yer aldı. Fotoğrafı ışık olarak gören sanatçı “Aslında ışığın fotoğrafını çekerim ben” sözleriyle bu alanda biriktirdiği geçmişin özünü de yansıtıyor.