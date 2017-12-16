75 dönümlük Mücahitler Gazinosu’nun arazisi, KOTİTAŞ LTD’ e kiralandı.

İskele’de eski Mücahitler Gazinosu’nun olduğu alan KOTİTAŞ Kıbrıs Turizm LTD’e kiralandı, bölgeye turistik tesis yapılacağı öğrenildi. İlgili şirket ile hem Maliye Bakanlığı Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü, hem de Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı arasında 4 farklı parsel ile ilgili 4 farklı sözleşme imzalandı. İskele’de eski Mücahitler Gazinosu’nun olduğu alan KOTİTAŞ Kıbrıs Turizm LTD’e kiralandı, bölgeye turistik tesis yapılacağı öğrenildi. İlgili şirket ile hem Maliye Bakanlığı Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü, hem de Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı arasında 4 farklı parsel ile ilgili 4 farklı sözleşme imzalandı. Yaklaşık 75 dönümlük arazi ile ilgili imzalanan ‘Devlet Hazine Malı Kira Belgesi’ sonrası da bölgedeki çalışmalar başladı. Bazı noktalardaki ağaçlar söküldü, kum tepeleri yıkıldı. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ise söz konusu şirketin gerekli olan tüm izinlerini aldığını, bölgedeki çalışmaların da 10 gün önce başladığını ifade etti.