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23 Aralık 2016 Cuma 13:24

744 Üreticiye Yaklaşık 8 Milyon TL Süt Parası

Süt Endüstrisi Kurumu, 1-15 Kasım dönemine ait süt bedellerinin ödendiğini duyurdu.

744 Üreticiye Yaklaşık 8 Milyon TL Süt Parası
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Süt Endüstrisi Kurumu, 1-15 Kasım dönemine ait süt bedellerinin ödendiğini duyurdu.

Kurum’dan yapılan açıklamaya göre, küçük ve büyükbaş çiğ süt bedeli olarak 744 üreticiye 7 milyon 849 bin 988 TL 31 kuruş ödeme yapıldı.

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üreticiSüt Parası
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