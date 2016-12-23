744 Üreticiye Yaklaşık 8 Milyon TL Süt Parası

Süt Endüstrisi Kurumu, 1-15 Kasım dönemine ait süt bedellerinin ödendiğini duyurdu.

Kurum’dan yapılan açıklamaya göre, küçük ve büyükbaş çiğ süt bedeli olarak 744 üreticiye 7 milyon 849 bin 988 TL 31 kuruş ödeme yapıldı.