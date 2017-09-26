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26 Eylül 2017 Salı 07:36

73'lük amça cinsel gücü artırıcı ilaç tüccarı çıktı!

73'lük amça cinsel gücü artırıcı ilaç tüccarı çıktı!
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 73'lük amça cinsel gücü artırıcı ilaç tüccarı çıktı!

Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri düzenledikleri başarılı operasyonda çok sayıda cinsel gücü artırıcı hap ve jel ele geçiri.

Gamze PİR BAYKUR

 Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri dün düzenledikleri başarılı operasyonda çok sayıda cinsel gücü artırıcı hap ve jel ele geçirdi. Konu hap ve jelleri tasarrufunda bulunduran 73 yaşındaki Hüseyin Esentaş ise gözaltına alındı. Elde edilen bilgilere göre CÖŞ ekiperinin dün Mağusa’da düzenledikleri operasyonda Hüseyin Esentaş’ın tasarrufunda cinsel gücü artırıcı 189 adet “Cialis” marka jel, 68 adet “Kamagra” marka jel,160 adet “Vega” marka hap, 1 adet “Decra” marka hap ve 1 adet “Stag” marka geciktirici sprey bulunarak emare alındı.

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