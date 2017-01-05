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05 Ocak 2017 Perşembe 08:27

"70 sendikacı çalışmadan maaş alıyor!"

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'70 sendikacı çalışmadan maaş alıyor!'
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"70 sendikacı çalışmadan maaş alıyor!"

Denktaş: Tüm sendikalar için "profesyonel sendikacılık" ortadan kaldırılıyor

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, öğretmen sendikalarının “profesyonel sendikacılık” yetkisinin alınmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Denktaş, bu uygulamanın öğretmen sendikalarıyla sınırlı kalmayacağını ve tüm sendikalar için bu uygulamanın hayata geçeceğini açıkladı.

Serdar Denktaş’ın açıklamaları şu şekilde:

“Öğretmenler yasasına bağlı olduğu için ilk etapta öğretmen sendikaları için bu yasa değişikliği yapıldı ama yakın bir dönemde kamu yasasında da değişiklik yapılarak tüm sendikalar için kamudan ödenekli izinli “profesyonel sendikacılık” anlayışı sona erecek. Bu şekilde kamuda çalışan 70 civarı kişi var. Kamuya hiç bir katkı sağlamadan kamudan maaş alıyorlar.

Kamu çalışanları işlerini yapsınlar, sendikalarda kendi bünyelerinde yeni istihdamlar yapsınlar. Gerekli eğitimlerini versinler bu istihdam edilen gençler sendikacılık görevini yürütsünler. 70 işsiz genç istihdam edilir böylelikle ve ülkeye bir katkı sağlamışta olurlar.

Bu profesyonel sendikacılığın ortadan kaldırılması değil, aslında şimdi sendikacılık profesyonel hale gelecek çünkü sendikalar tarafından istihdam edilecek kişilerin tek işi sendikacılık olacak.”

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Anahtar Kelimeler
Serdar DenktaşSendikacıMaaş
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