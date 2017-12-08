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08 Aralık 2017 Cuma 07:04

70 bin TL zarar var!

70 bin TL zarar var!
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70 bin TL zarar var!
Balıkçıların, yıllardır “ mendirek sağlamlaştırılıp uzatılsın” talebiyle gündeme gelen Lapta’da Balıkçı Barınağı dün fırtınaya teslim oldu. Münür Haşimoğlu’na ait barınaktaki bir tekne, fırtına nedeni ile battı 

Lapta-Alsancak-Karşıyaka Balıkçılar Birliği’ne ait Lapta’da balıkçı barınağında bulunan, Münür Haşimoğlu’na ait balıkçı teknesi, battı.

Fırtına nedeni denizde dev dalgalar oluştu, barınaktaki mendirek dalgalara karşı yetersiz kaldı. Münür Haşimoğlu’na ait olan 7 buçuk metre uzunluğundaki “Mobidik” adlı balıkçı teknesi dün sabah saat 04.30 sıralarında su alarak battı.

 70 bin TL zarar

Münür Haşimoğlu, Havadis’e yaptığı açıklamada, Lapta-Alsancak-Karşıyaka Balıkçılar Birliği’ne üye balıkçıların yıllardır söz konusu barınaktaki eksikliklerin tamamlanması konusunda yetkililere çağrıda bulunduklarını ve olası bir fırtınada mendirek yetersiz kalarak teknelerin batabileceği uyarsında bulunduklarını ancak uyarılarının bir türlü dikkate alınmadığını söyledi.

Münür Haşimoğlu, batan teknesi ve teknenin içerisindeki malzemelerin toplam bedelinin yaklaşık 70 bin TL olduğunu söyledi ve bu zararının devlet tarafından tazmin edilmesini istedi.

Geçimini balıkçılık ile sağlayan Haşimoğlu, “Teknemle birlikte ekmek kapım da sular altına gömüldü. Yıllarca uyardık, mendireğin sağlamlaştırılmasını ve uzatılmasını istedik, tekneler zarar görecek dedik, dinletemedik, dikkate alınmadık. Ne yazık ki sonunda haklı çıktık. Şimdi yetkililere bir kez daha çağrıda bulunuyorum, benzer olayın yaşanmaması bir balıkçının daha ekmek teknesini kaybetmemesi için gereken önlemler acil olarak alınmalıdır” diye konuştu.

Duygu ALAN - Havadis

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