70 bin TL zarar var!

Balıkçıların, yıllardır “ mendirek sağlamlaştırılıp uzatılsın” talebiyle gündeme gelen Lapta’da Balıkçı Barınağı dün fırtınaya teslim oldu. Münür Haşimoğlu’na ait barınaktaki bir tekne, fırtına nedeni ile battı

Lapta-Alsancak-Karşıyaka Balıkçılar Birliği’ne ait Lapta’da balıkçı barınağında bulunan, Münür Haşimoğlu’na ait balıkçı teknesi, battı.

Fırtına nedeni denizde dev dalgalar oluştu, barınaktaki mendirek dalgalara karşı yetersiz kaldı. Münür Haşimoğlu’na ait olan 7 buçuk metre uzunluğundaki “Mobidik” adlı balıkçı teknesi dün sabah saat 04.30 sıralarında su alarak battı. 70 bin TL zarar

Münür Haşimoğlu, Havadis’e yaptığı açıklamada, Lapta-Alsancak-Karşıyaka Balıkçılar Birliği’ne üye balıkçıların yıllardır söz konusu barınaktaki eksikliklerin tamamlanması konusunda yetkililere çağrıda bulunduklarını ve olası bir fırtınada mendirek yetersiz kalarak teknelerin batabileceği uyarsında bulunduklarını ancak uyarılarının bir türlü dikkate alınmadığını söyledi.

Münür Haşimoğlu, batan teknesi ve teknenin içerisindeki malzemelerin toplam bedelinin yaklaşık 70 bin TL olduğunu söyledi ve bu zararının devlet tarafından tazmin edilmesini istedi.