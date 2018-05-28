Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
106525
ALTIN
191.338
DOLAR
4.5793
STERLİN
6.0982
EURO
5.3254
Gönyeli’de cinnet geçiren anne çocuğunu öldürdü
Kabatzola tutuklu yargılanacak
KABATZOLA TUTUKLU YARGILANACAK
Demirkıran tutuklu yargılanacak
DEMİRKIRAN TUTUKLU YARGILANACAK
Tanrıverdi teminata bağlandı
TANRIVERDİ TEMİNATA BAĞLANDI
banner282

7 Yaşındaki Oğlunu Bıçakladı...

Gönyeli’de 36 yaşındaki anne, 7 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü.

7 Yaşındaki Oğlunu Bıçakladı...

Gönyeli’de 36 yaşındaki anne, 7 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 17:07
7 Yaşındaki Oğlunu Bıçakladı...


Gönyeli’de 36 yaşındaki anne, 7 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü.

banner277
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 19.00 sıralarında Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Ballı Apartman’da kalan B.L.K isimli 36 yaşındaki kadın, tartıştığı 7 yaşındaki Ercan Kaya Kunduracı isimli oğlunu karnından bıçakladı. Ercan, olay yerinde yaşamını yitirirken, anne tutuklandı.
 

Son Güncelleme: 28.05.2018 20:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gönyeli cinayetinde bir aileden 2 kişi hayatını kaybetti!
Gönyeli cinayetinde bir aileden 2 kişi hayatını kaybetti!
Dipkarpaz’da boğulma…
Dipkarpaz’da boğulma…
Gönyeli'de 7 yaşındaki oğlunu öldüren anne tutuklandı
Gönyeli'de 7 yaşındaki oğlunu öldüren anne tutuklandı
Gönyeli’de cinnet geçiren anne çocuğunu öldürdü
Gönyeli’de cinnet geçiren anne çocuğunu öldürdü
REDİF NUREL ADAYLIK BAŞVURUSUNU YAPTI
REDİF NUREL ADAYLIK BAŞVURUSUNU YAPTI
Küçükbaş Hayvan Beyanı İçin Son Tarih 29 Haziran…
Küçükbaş Hayvan Beyanı İçin Son Tarih 29 Haziran…
Başhakim ZekÂ Bey Ölüm Yıldönümünde Kabri Başında Anıldı
Başhakim ZekÂ Bey Ölüm Yıldönümünde Kabri Başında Anıldı
IQOS, GOOD DESIGN® tasarım ödülü’nü aldı
IQOS, GOOD DESIGN® tasarım ödülü’nü aldı
Mecliste Güncel Konuşmalarla, Yerel Yönetimler, Dome Otel, Hali Arazi Kiralamaları Da Gündeme Taşındı
Mecliste Güncel Konuşmalarla, Yerel Yönetimler, Dome Otel, Hali Arazi Kiralamaları Da Gündeme Taşındı
Sadıkoğlu adaylık başvurusunu yaptı
Sadıkoğlu adaylık başvurusunu yaptı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim