Gönyeli’de 36 yaşındaki anne, 7 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü.
7 Yaşındaki Oğlunu Bıçakladı...
Gönyeli’de 36 yaşındaki anne, 7 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü.
28 Mayıs 2018 Pazartesi 17:07
Gönyeli’de 36 yaşındaki anne, 7 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 19.00 sıralarında Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Ballı Apartman’da kalan B.L.K isimli 36 yaşındaki kadın, tartıştığı 7 yaşındaki Ercan Kaya Kunduracı isimli oğlunu karnından bıçakladı. Ercan, olay yerinde yaşamını yitirirken, anne tutuklandı.
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