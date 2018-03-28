7 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR

DİKMEN-ALAYKÖY BÖLGESİNDE 7 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Yüksek gerilim hatlarının bakımı nedeniyle Dikmen’den Alayköy’e kadar geniş bir bölgede yarın 09.00’dan itibaren 7 saatlik elektrik kesintisi olacak.



Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliği’nin açıklamasına gore, saat 16.00’ya kadar sürecek kesintiden Dikmen, Boğaz, Ağırdağ, Taşkent, Güngör, Alayköy, Türkeli/Alayköy Çemberi ile Alayköy/Gönyeli Çemberi arası, Metehan Sınır Kapısı Bölgesi, Türkeli, Gürpınar, Yılmazköy ve Serhatköy Su Pompalama Tesisleri etkilenecek