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7 Öğrenci Okul Gezisinden Hamile Döndü!

7 öğrencinin okul gezisinden hamile olarak dönmesi,

7 Öğrenci Okul Gezisinden Hamile Döndü!

7 öğrencinin okul gezisinden hamile olarak dönmesi,

20 Aralık 2014 Cumartesi 16:07
7 Öğrenci Okul Gezisinden Hamile Döndü!
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7 Öğrenci Okul Gezisinden Hamile Döndü!
Bosna'da 7 öğrencinin okul gezisinden hamile olarak dönmesi, ülkede büyük tartışmalara neden oldu.



Bosna'da okulla birlikte geziye çıkan 7 kız öğrenci evlerine hamile döndü. Bosna'nın Sırp bölgesi "Republika Srpska"da yaşanan skandal eğitim sisteminin de sorgulanmasına neden oldu.


Bosna'ya bağlı Sırp Cumhuriyeti'nde okul gezisine çıkan, yaşları 13 ile 14 arasında değişen 7 kız çocuğu evlerine hamile döndü.

Kız çocuklarının evlerine hamile dönmesi okullarda cinsel eğitim derslerinin de sorgulanmasına neden oldu.
Okullarda cinsel eğitim derslerine karşı çıkan bazı veliler, söz konusu derslerin çocukları cinsel ilişkiye girmeye teşvik ettiklerini ileri sürüyor.

Bosna'nın başkenti Sarayevo'da sadece geçtiğimiz yıl, yaşları reşit olmayan 31 kız çocuğu cinsel ilişki sonrası hamile kaldı.

Sırp Cumhuriyeti Ulusal sağlık Koordinatörü Nenad Babic, "Bu durumdan ailelerin sorumluluğu var ancak eğitim sisteminden kaynaklanan sorunlar da mevcut" dedi.

Sarayevo'da Kadın hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Senad Mehmetbasiç ise, okullarda cinsel eğitim derslerinin kaldırılmasına karşı çıktı.

Mehmetbasiç, "13 yaşındaki kız çocuklarının hamile kalması yeterince endişe verici ancak bu cinsel eğitim derslerinin kaldırılmasına neden olmamalı. Çocuklarımız cinsel eğitim okul yerine sokakta öğrenerek büyümemeli" şeklinde konuştu.  
Son Güncelleme: 20.12.2014 16:11
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