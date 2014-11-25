7. Hamsi Festivali Pazar Günü

KKTC Karadeniz Kültür Derneği’nin düzenlediği Geleneksel Hamsi Festivali’nin 7’ncisi pazar günü yapılıyor.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, festivalin pazar günü saat 11.00’de KKTC Karadeniz Kültür Derneği İskele şubesinde yer alacağı kaydedildi.

Hamsi Festivali etkinliğinde Karadenizli sanatçılar Engin Talay ve Yıldır Yıldırım; kemençede Embiya Özdamar ve piyanist Adnan Tatlı’nın sahne alınacağı ve İskele Belediyesi Halk Dansları Ekibi’yle derneğin ekiplerinin halk dansları gösterileri sunacağı belirtildi.