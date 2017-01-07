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02 Ocak 2017 Pazartesi 11:23

“7. EVLİLİK VE DÜĞÜN HAZIRLIKLARI FUARI”, 19 – 22 OCAK’TA LEFKOŞA FUAR ALANINDA ...

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'7. EVLİLİK VE DÜĞÜN HAZIRLIKLARI FUARI”, 19 – 22 OCAK'TA LEFKOŞA FUAR ALANINDA ...
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“7. EVLİLİK VE DÜĞÜN HAZIRLIKLARI FUARI”, 19 – 22 OCAK’TA LEFKOŞA FUAR ALANINDA ...

“Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı (WeddingCyprus 2017)” Lefkoşa Fuar Alanı’nda 19 – 22 Ocak tarihleri arasında açılacak.

Unifex Fuarcılık tarafından yapılan açıklamada, 7. kez gerçekleşecek fuarın, sadece düğün gününe yönelik firmaları değil, ev hazırlığı sürecinde ihtiyaç duyulabilecek ürün gruplarıyla yeni firmaları da ziyaretçiyle buluşturacağı belirtildi.

“74 katılımcı firma ile alternatif arayanlara seçenekler sunan WeddingCyprus 2017,  yeni trendler, yepyeni fikirler, etkinlikler, kampanyalar ve sürprizlerle ziyaretçilerini bekliyor olacak” denilen açıklamada, Fuar için 0548 830 3000 numaralı telefondan ve info@expocyprus.com adreslerinden bilgi temin edilebileceği kaydedildi.

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Düğün FuarıOcak 2017FUAR ALANI
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