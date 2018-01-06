7 ÇOCUKLA ORTADA KALDILAR

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Uzun yıllardır KKTC'de ikamet eden Bayraktaroğlu ailesinin ülkedeki tek akrabaları birbirleri. Sabahattin-Melek Bayraktaroğlu çifti, eşyalı olarak kiraladıkları evde en büyüğü 14 yaşında, en küçüğü 1 yaşında 7 çocukları ve anne-leri ile birlikte yaşıyordu



GECEYİ KOMŞUDA GEÇIRDILER:

Bayraktaroğlu'nun kirasında bulunan dairede çıkan yangın sonucu ev kul-lanılmaz hale geldi. Ailenin imdadına aynı apartmanda ikamet eden arkadaşları koştu. 7 çocuk, babaanne, anne ve baba, geceyi komşularının evinde geçirdi



YARDIM BEKLIYORLAR:

Bayraktaroğlu ailesi, sığınabilecekleri bir yakınları olmadığını, komşulanna da daha fazla yük olmak istemediklerini söyledi. Sabahattin -Melek Bayraktaroğlu çiftini!) ne bir köşede birikmiş parası. ne bir ev eş-yalan var. Aile, başlannı sokabilecekleri bir yer için hayırseverlerden yardım istedi



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