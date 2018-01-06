banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
116638
ALTIN
158.489
DOLAR
3.7341
STERLİN
5.0654
EURO
4.4957
Araç Hırsızı Tutuklu Yargılanacak
Araç Hırsızı Tutuklu Yargılanacak
Odah Teminata Bağlandı
Odah Teminata Bağlandı
Empati Hırsızları Tutuklu Yargılanacak
Empati Hırsızları Tutuklu Yargılanacak
Cezaevine Gönderildi
Cezaevine Gönderildi
banner256

7 ÇOCUKLA ORTADA KALDILAR

7 ÇOCUKLA ORTADA KALDILAR

06 Ocak 2018 Cumartesi 07:57
7 ÇOCUKLA ORTADA KALDILAR
banner238

Hiç KİMSELERİ YOK:

Uzun yıllardır KKTC'de ikamet eden Bayraktaroğlu ailesinin ülkedeki tek akrabaları birbirleri. Sabahattin-Melek Bayraktaroğlu çifti, eşyalı olarak kiraladıkları evde en büyüğü 14 yaşında, en küçüğü 1 yaşında 7 çocukları ve anne-leri ile birlikte yaşıyordu 


GECEYİ KOMŞUDA GEÇIRDILER:

Bayraktaroğlu'nun kirasında bulunan dairede çıkan yangın sonucu ev kul-lanılmaz hale geldi. Ailenin imdadına aynı apartmanda ikamet eden arkadaşları koştu. 7 çocuk, babaanne, anne ve baba, geceyi komşularının evinde geçirdi 


YARDIM BEKLIYORLAR:

Bayraktaroğlu ailesi, sığınabilecekleri bir yakınları olmadığını, komşulanna da daha fazla yük olmak istemediklerini söyledi. Sabahattin -Melek Bayraktaroğlu çiftini!) ne bir köşede birikmiş parası. ne bir ev eş-yalan var. Aile, başlannı sokabilecekleri bir yer için hayırseverlerden yardım istedi 
 

Haberin devamı Havadis Gazetesi'nde

Son Güncelleme: 06.01.2018 09:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karnımda bebek var!
Karnımda bebek var!
BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN: “KARARSIZLAR UBP’YE OY VERECEK”
BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN: “KARARSIZLAR UBP’YE OY VERECEK”
DEVLET YETKİLİLERİ VE SİYASİ PARTİ BAŞKANLARI NEREDE SAAT KAÇTA OY KULLANACAK?
DEVLET YETKİLİLERİ VE SİYASİ PARTİ BAŞKANLARI NEREDE SAAT KAÇTA OY KULLANACAK?

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim