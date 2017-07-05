7. Çınarlı Kültür Ve Sanat Festivali Cuma Günü Başlıyor

Gece köyün “En Yaşlı Çınarları”na ödül verilmesi, Geçitkale İlkokulu öğrencileri dans gösterisi, piyango çekilişi, tavla turnuvası ödüllerinin verilmesi, Ertuğrul Poyrazlı anısına trap atış ödüllerinin verilmesi ile devam edecek.

Festivalin son günü olan pazar gününde ise etkinliler saat 20.15’te Geçitkale Belediyesi takımının jimnastik gösterisiyle başlayacak.

Daha sonra Yücel Köseoğlu’nun yaşamının oyunla sergileneceği anma etkinliğine geçilecek. Gece, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi kangoo jumping gösterisi ve Güler Soybir konseriyle sona erecek.

7. Çınarlı Kültür ve Sanat Festivali, cuma akşamı saat 20.00’de protokolün karşılanması ve davul zurna ekibiyle alana gidilmesiyle başlayacak.

Çınarlıyı Sevenler Derneği Başkanı Hüsrev Bektaş da konuşmasında, festivalin kültürün gelecek nesillere taşınması açısından önemli olduğunu belirtti.

Öztaş, tüm halkı yerli sanatçılara ve Kıbrıs Türk kültürüne ait değerlere yer verilecek festivale katılmaya çağırdı.

Geçitkale Belediye Başkanı Öztaş, basın toplantısında yaptığı konuşmada, festivalle, kendine özgü pek çok güzelliğe sahip Çınarlı’yı tanıtmayı amaçladıklarını anlattı.

ÖZTAŞ: “FESTİVALİN AMACI KENDİNE ÖZGÜ PEK ÇOK GÜZELLİĞE SAHİP ÇINARLI’YI TANITMAK”

Festival programı bugün Belediyeler Birliği’nde düzenlenen basın toplantısında açıklandı. Basın toplantısında Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş ve Çınarlıyı Sevenler Derneği Başkanı Hüsrev Bektaş da hazır bulundu.

Geçitkale Belediyesi sınırları içindeki Çınarlı köyünde bu yıl 7’ncisi düzenlenecek Çınarlı Kültür ve Sanat Festivali, cuma günü başlıyor.

ÖZTAŞ: “FESTİVALİN AMACI KENDİNE ÖZGÜ PEK ÇOK GÜZELLİĞE SAHİP ÇINARLI’YI TANITMAK”

Geçitkale Belediyesi sınırları içindeki Çınarlı köyünde bu yıl 7’ncisi düzenlenecek Çınarlı Kültür ve Sanat Festivali, cuma günü başlıyor.