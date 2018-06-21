7 bin 584 üreticiye 16.9 milyon TL DGD ödemesi yapıldı

Tahıl, yem bitkileri, nadas ve narenciye beyanları karşılığında üreticilere 16.9 milyon TL doğrudan gelir desteği ödemesi yapıldı.



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 7 bin 584 üreticiye, tahıl (arpa, buğday, yulaf, tritikale vb.), yem bitkileri (fiğ, fiğ-tahıl, arpa hasılı, mısır, yonca vb.), nadas ve narenciye beyanları karşılığında, 2018 Doğrudan Gelir Desteği’ninyüzde 50’sini kapsayan birinci avans ödemeleri için toplamda 16 milyon 935 bin TL’lik ödemenin gerçekleştirildiği kaydedildi.



Paranın, Kooperatif Merkez Bankası veya Ziraat Bankası şubelerinden alınabileceği kaydedildi.