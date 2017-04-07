7 Aylık Hamile Karısını Darp Etti!

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre, Lefkoşa’daki bir alış-veirş merkezinde 33 yaşındaki M.A.A isim kısaltmalı şahıs, tartıştığı “7 aylık hamile” karısını ittirerek yere düşürdü ve darp etti. Hamile kadın apar topar Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, yapılan tedavisinin ardından Kadın Doğum Servisinde kontrol amaçlı olarak müşahade altına alındı.Kadın Doğum Servisinde görevli doktor tarafınca yapılan muayenede, çocuğun sağlık durumunun yerinde olduğu saptandığı kaydedildi. Polis, 33 yaşındaki M.A.A. hakkında yasal işlem başlatıldığını belirtti.