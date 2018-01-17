Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114185
ALTIN
164.077
DOLAR
3.8211
STERLİN
5.2624
EURO
4.6658
Karadayı Teminata Bağlandı
Karadayı Teminata Bağlandı
Rahmanov Hayatını Kaybetti
Rahmanov Hayatını Kaybetti
Uyuşturucu Satıcısı Tutuklu Yargılanacak
Uyuşturucu Satıcısı Tutuklu Yargılanacak
'Kayıtsız' Ölüm!
'Kayıtsız' Ölüm!
banner256
Flaş Haber
Karadayı Teminata Bağlandı
Kapat

7 AY ÖNCE EVİNDE İŞLENEN CİNAYETTEN SONRA...

“7 aydır delil arıyorlar”

7 AY ÖNCE EVİNDE İŞLENEN CİNAYETTEN SONRA...

“7 aydır delil arıyorlar”

17 Ocak 2018 Çarşamba 12:33
7 AY ÖNCE EVİNDE İŞLENEN CİNAYETTEN SONRA...
banner238

Avustralya’da yaşayan Oktay Umutlu isimli vatandaş, Alayköy’de kiraya verdiği evinde işlenen cinayetin ardından 7 aydır evine giremediği için yaşadığı mağduriyeti paylaştı .

Deniz ABİDİN

Avustralya’da yaşayan Oktay Umutlu isimli vatandaş birikimi sonucu Alayköy’den satın aldığı evi bir buçuk yıl önce, cinayetle yargılanan Levent Sorver’e kiraladı. Levent Sorver, 7 ay önce evde eşi Zehra Sorver’i öldürmesiyle tutuklanınca ev sahibi Oktay Umutlu Kıbrıs’a geldi. Ancak 7 aydır evine giremiyor. 7 ay Kıbrıs’ta kalmak zorunda kalan Oktay Umutlu artık Avustralya’ya dönmek zorunda olduğunu, Alayköy’deki evinin bakımını yapıp kapatıp gitmek istediğini belirterek son günlerde yaşadıklarını şu şekilde ifade etti, “Bana çok iyi ailedirler, evi kiralamayı düşünmüyor musun" dediler. Ben de Avustralya’da yaşadığımdan dolayı kiralamaya karar verdim. Bir buçuk yıl önce çevremdekiler iyi referans verdiği Levent Sorver’e evimi kiraladım. 7 ay önce eşini öldürdüğünü duydum. Adliyeye telefon açtım. Bana çıkıp gelirsen sorunu hallederiz dediler. Kıbrıs’a geldim, ancak 7 aydır tüm uğraşlarıma rağmen delil bulacağız gerekçesiyle evime giremedim.”

“Her şey olduğu gibi duruyordu”

“En son iki hafta önce tamamdır evine girebilirsin dediklerinde Levent Sorver’in ablasını bul dediler. Kiracımın ablası ile görüştüm, eve gittik. Bana ayağına galoş giy, bir yere dokunma dediler. Nedenini sorduğumda ise Avukatlarının zanlı müebbet ceza almasın diye hafifletici delil aradığını söyledi. Eve girdiğimde şok oldum. Her şey olduğu gibi duruyordu. Yerde kanlar ve kanlı tuvalet kağıtları vardı. Hiçbir şeye dokunulmamıştı. Evi olduğu gibi bırakıp çıktık. O gün avukatlarının kendilerine umut aşıladığını ve 40 bin sterlin para aldığını öğrendim. Avukatlarını aradım, buldum, görüştüm. Bana eve bir süre daha girmememi söyledi”

“Avukat bana ‘yardımcı ol bu adamı kurtaralım’ dedi”

“Kendisine Avustralya’ya dönmek zorunda olduğumu ve dönmeden evi geri teslim almak istediğimi söylediğimde ise avukatın yanıtı bana “Yardımcı ol bu adamı kurtaralım, müebbet yemesin. Para peşinde olma” oldu. Aylardır bekliyorum. Avustralya’ya dönmeden bu işi halletmek istiyorum. Bu kadar zamandır bu deliller hala toplanamadı mı?  Eve girmeye korkuyorum çünkü delilleri sildim diye beni suçlu gösterebilirler. Adliyedeki arkadaşlar ilk zamanlar girebilirsin demesine rağmen şimdi onlar da avukatın savunmada olduğunu ve bu hakkını kullandığını, eve girmememi söylüyor. 7 aydır mağdurum. Kiralık araba kullanıyorum. Adliye, Savcılık, Alayköy arası gidip geliyorum.”  

Kaynak: Yeni Bakış

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AKINCI: “LAİKLİĞİ İÇSELLEŞTİRMİŞ BİR TOPLUMUZ. BU ÖNEMLİ NİTELİĞİMİZDEN ASLA ÖDÜN VERMEYİZ”
AKINCI: “LAİKLİĞİ İÇSELLEŞTİRMİŞ BİR TOPLUMUZ. BU ÖNEMLİ NİTELİĞİMİZDEN ASLA ÖDÜN VERMEYİZ”
27-28 OCAK ŞEHİTLERİ ANILACAK
27-28 OCAK ŞEHİTLERİ ANILACAK
AKINCI: “HÜKÜMETİ KURMA GÖREVİNİ, ÇOĞUNLUĞU SAĞLAYABİLECEK BİR GRUP BAŞKANINA YA DA MİLLETVEKİLİNE VERMEK DURUMUNDAYIM"
AKINCI: “HÜKÜMETİ KURMA GÖREVİNİ, ÇOĞUNLUĞU SAĞLAYABİLECEK BİR GRUP BAŞKANINA YA DA MİLLETVEKİLİNE VERMEK DURUMUNDAYIM"

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim