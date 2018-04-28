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7 araç sürücüsü trafikten men edildi

143 araç sürücüsü aleyhinde ileri işlem yapıldı

7 araç sürücüsü trafikten men edildi

143 araç sürücüsü aleyhinde ileri işlem yapıldı

28 Nisan 2018 Cumartesi 10:43
7 araç sürücüsü trafikten men edildi

27.04.2018 tarihinde 20.00-24.00 saatleri arasında Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde bulunan kumarhaneler, barlar, kahvehaneler, diskolar, gece kulüpleri ve anayollar üzerinde polis ekiplerince huzur operasyonu gerçekleştirilmiştir. Yapılan kontroller neticesinde kumarhaneye girmeleri yasak olan toplam 9 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.

Trafik ekiplerince yapılan kontrollerinde ise 350 araç kontrol edilmiş. Çeşitli trafik suçlarından dolayı 143 araç sürücüsü aleyhinde ileri işleme gidilirken, 7 araç sürücüsü alkollü araç kullandıkları nedeniyle trafikten men edilmiştir.

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