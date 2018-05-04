Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102689
ALTIN
178.969
DOLAR
4.2431
STERLİN
5.7421
EURO
5.0614
Bagajda saklanan kişinin üzerinden uyuşturucu bulundu
ÜZERİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU
Yarın elektrik kesintisi yapılacak
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Allah acıdı
ALLAH ACIDI
Postadaki vurgun 200 Bin TL’yi aştı
POSTADAKİ VURGUN 200 BİN TL'Yİ...
banner256

7-13 Mayıs Trafik Haftası…

POLİS TRAFİK HAFTASI NEDENİYLE ETKİNLİKLER DÜZENLEYEREK FARKINDALIK YARATMAYA ÇALIŞACAK

7-13 Mayıs Trafik Haftası…

POLİS TRAFİK HAFTASI NEDENİYLE ETKİNLİKLER DÜZENLEYEREK FARKINDALIK YARATMAYA ÇALIŞACAK

04 Mayıs 2018 Cuma 14:43
7-13 Mayıs Trafik Haftası…

POLİS TRAFİK HAFTASI NEDENİYLE ETKİNLİKLER DÜZENLEYEREK FARKINDALIK YARATMAYA ÇALIŞACAK

TRAFİK DAİRESİ İLE TKÖD İŞ BİRLİĞİNDE DE ETKİNLİKLER YAPILACAK

LEFKOŞA, LEFKE, GÜZELYURT VE GİRNE’DE “BENİ FARK ET” TEMALI YÜRÜYÜŞLER DÜZENLENECEK

TRAFİK EĞİTİMLERİ VERİLECEK, TRAFİK KONULU BİLGİ YARIŞMASI YAPILACAK

Lefkoşa, 4 Mayıs 18 (.): Ülkenin kanayan yarası “trafik sorunu”, Trafik Haftası nedeniyle bir kez daha gündeme geliyor.

7-13 Mayıs Trafik Haftası’nda, trafik kazalarına dikkat çekerek hem önlemlerin hem de bireylerin trafik kurallarına duyarlılıklarının artırılması amacıyla etkinlikler düzenleniyor.

Polis Genel Müdürlüğü Trafik Müdürlüğü, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve sivil toplum örgütleri hafta boyunca etkinlikler yapacak.

POLİS TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ETKİNLİKLERİ

Polis Trafik Müdürlüğü, bu yılki Trafik Haftası’nı, farkındalık yaratmak, halkı trafik kuralları konusunda bilgilendirmek amacıyla planladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu çerçevede, Polis Genel Müdürlüğü Trafik Müdürlüğü’nde görevli subaylar televizyon ve radyo programlarına katılarak halkı aydınlatıcı bilgiler verecek.

Trafikle ilgili sloganların yer aldığı yaftalar, halkın yoğun bulunduğu bölgelerde sürücülerin görüş açısını engellemeyecek ve yayalara engel teşkil etmeyecek şekilde asılacak.

Tüm ilçelerdeki polis müdürlükleri, bölgelerindeki üç orta öğretim okulunda hafta boyunca öğrencilere yönelik eğitici trafik dersi verecek.

Ülke genelinde çeşitli noktalarda bulunan billboardlarda hafta boyunca trafikle ilgili görseller sergilenecek.

Trafik haftası ile ilgili hazırlanan kamu spotları da hafta boyunca televizyon kanallarında yayınlanacak.

Öte yandan GSM operatörleri de abonelerine hafta boyunca toplam üç kez trafik sloganı içerikli kısa mesajlar gönderecek.

Polis, herkesi trafik kurallarına uymaya, uymayanları nazik bir dille uyarmaya davet etti ve kazasız günler diledi.

TRAFİK DAİRESİ VE TKÖD ORTAK ETKİNLİKLER YAPACAK

Trafik Haftası’nda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi Müdürlüğü ile Trafik Kazalarını Önleme Derneği de ortak etkinlikler düzenliyor.

Ortak etkinlikler, pazartesi saat 10.00’da Merkezi Cezaevi’ndeki hükümlülere ve Cezaevi personeline yönelik “trafik oryantasyon ve güvenlik sürüş teorik eğitimi”yle başlayacak. Üç saatlik eğitimin sonunda katılımcılara belge verilecek.

TRAFİKTE BENİ FARK ET YÜRÜYÜŞLERİ

Salı günü 09.30’da öğrencilerin katılımıyla “Trafikte beni fark et” temalı yürüyüş düzenlenecek. Şehit Tuncer İlkokulu’ndan başlayacak yürüyüşe, bu okulun öğrencileri, bisiklet grubu, izciler, bando ekibi ile Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği üyeleri katılacak.

Kortej, sloganlar ve pankartlarla Dereboyu’na yürüyecek ve Kemerli Çarşı yanındaki otoparkta konuşmalarla tamamlanacak.

Benzer bir yürüyüş de 9 Mayıs Çarşamba günü Lefke’de yapılacak. Lefke İstiklal İlkokulu’ndan başlayacak yürüyüşe öğrenciler, TKÖD, bisiklet grubu, izciler, bando ekibi ile Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi öğrencileri katılacak. Lefke Belediyesi önünde tamamlanacak yürüyüşün sonunda konuşmalar yapılacak.

Perşembe günü Güzelyurt’ta 09.30’da Özgürlük İlkokulu’ndan başlayacak “Trafikte beni fark et” yürüyüşü de öğrencilerle birlikte TKÖD, izciler, bisiklet grubu ve bando ekibinin katılımıyla düzenlenecek. Ana arterden çarşı istikametine ilerleyecek kortej, Atatürk Parkı önündeki alanda toplanacak ve buradaki konuşmalarla tamamlanacak.

Son yürüyüşl 11 Mayıs Cuma günü Girne’de yapılacak. 09.30’da 23 Nisan İlkokulu’ndan başlayacak yürüyüşün sonunda Atatürk heykelinde toplanılacak ve burada konuşmalar yapılacak.

“ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNE” TRAFİK EĞİTİMİ

14 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00’da Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi öğrencilerine Lefkoşa Küçükkaymaklı’daki Turkcell Trafik Eğitim Parkı’nda trafik eğitmenleri tarafından teorik ve pratik olmak üzere iki aşamalı trafik eğitimi verilecek.

Öğrenciler daha sonra boyama etkinliği yapacak. Eğitime katılacak öğrencilere katılım belgesi de verilecek.

TRAFİK BİLGİ YARIŞMASI

Trafik Haftası’nın son etkinliği ise “İlkokullar Arası Trafik Bilgi Yarışması” olacak.

İlkokullardan öğrencilerin katılacağı bilgi yarışması, 16 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Son Güncelleme: 04.05.2018 18:19
Anahtar Kelimeler:
713MayısTrafikHaftası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acemi Erlerin Ant İçme Töreni Yapıldı
Acemi Erlerin Ant İçme Töreni Yapıldı
Özersay, İit Dışişleri Bakanları Toplantısı’na Katılacak
Özersay, İit Dışişleri Bakanları Toplantısı’na Katılacak
Yeni Trafo Kuruluyor… Pazar Günü 12 Saat Elektrik Kesintisi Var
Yeni Trafo Kuruluyor… Pazar Günü 12 Saat Elektrik Kesintisi Var
Lefkoşa-güzelyurt Anayolu Üzerindeki Üst Geçidin 15 Haziran’da Tamamlanması Hedefleniyor
Lefkoşa-güzelyurt Anayolu Üzerindeki Üst Geçidin 15 Haziran’da Tamamlanması Hedefleniyor
Doğalgaz İle Elektrik Üretimi İçin Çalışma Başlatıldı!
Doğalgaz İle Elektrik Üretimi İçin Çalışma Başlatıldı!
KKTC'’de İdeal Yönetim Sistemi Çalıştayı …
KKTC'’de İdeal Yönetim Sistemi Çalıştayı …
Pazartesiden İtibaren Yağmur Bekleniyor…
Pazartesiden İtibaren Yağmur Bekleniyor…
Avrupa Günü’nde Otello'da Konser!
Avrupa Günü’nde Otello'da Konser!
Uluslararası Uygulamalı Matematik ve Mühendislik Bilimi Konferansı Girne’de Başladı!
Uluslararası Uygulamalı Matematik ve Mühendislik Bilimi Konferansı Girne’de Başladı!
YDP, Hayvan Üreticilerine Destek Verdi...
YDP, Hayvan Üreticilerine Destek Verdi...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim