Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Nisan 2017 Cuma 15:11

"6. Ülkemi Tanıyorum Projesi" Bugün Başladı

Gençlik Dairesi Müdürlüğu tarafından bu yıl 6.’sı düzenlenen “Ülkemi Tanıyorum Projesi” bugün başladı.

'6. Ülkemi Tanıyorum Projesi' Bugün Başladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 21 Nisan 17 : Gençlik Dairesi Müdürlüğu tarafından bu yıl 6.’sı düzenlenen “Ülkemi Tanıyorum Projesi” bugün başladı.

Gençlik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre proje 13 Mayıs Cumartesi gününe kadar sürecek.

Sekizinci sınıf öğrencilerine yönelik projeyle 6 bölgeden 600 gence ulaşılması hedefleniyor.

Ülkemi Tanıyorum projesi ile gençler yaşadıkları bölge dışındaki yerleri gezi gözlem yöntemiyle tanırken, yeni arkadaşlar tanıyarak birlikte hareket etmeyi öğreniyorlar.

Gençler gün boyunca yaptıkları gezilerin ardından Lapta ve Kantara Gençlik Kamplarında konaklayacak.

Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu bugün Girne’de başlayan etkinliğe katılarak, çalışmaları yerinde izledi.

Gencay Eroğlu, bu yıl altıncısını gerçekleştirdikleri projenin geleneksel hale geldiğini belirterek ülke genelindeki sekizinci sınıf öğrencilerinin hedef alındığını ve gençlerin gezi gözlem yoluyla bölgeleri dışındaki yerleri tanıdıklarını vurguladı.

Eroğlu, proje sorumlusu Orhun Mevlit ve gönüllü liderlere de teşekkür etti.   

(ÖZ/HA)

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖZGÜRGÜN: “SİYASİ BEKİRSİZLİĞE RAĞMEN EKONOMİ CİDDİ ŞEKİDLE GELİŞTİ” ÖZGÜRGÜN: “SİYASİ BEKİRSİZLİĞE RAĞMEN...
Özgürgün, Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı'nın Açılışını Yaptı Özgürgün, Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı'nın...
“Evimiz Darmadağın” “Evimiz Darmadağın”
63 Yaşındaki Ayşe Şahmaran Hayatını Kaybetti 63 Yaşındaki Ayşe Şahmaran Hayatını Kaybetti
Gazimağusa’da Öldürülen Burcu Okumuş'un Ailesinin Öncülüğünde Zonguldak'ta Tepki Yürüyüşü Düzenlendi Gazimağusa’da Öldürülen Burcu Okumuş'un...
Mdp, 1 Mayıs İşçi Bayramı Mesajı Yayımladı Mdp, 1 Mayıs İşçi Bayramı Mesajı Yayımladı
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

ÖZGÜRGÜN: “SİYASİ BEKİRSİZLİĞE RAĞMEN...
Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ), KKTC Merkez Bankası ve Kıbrıs Türk Ekonomi Kurumu işbirliğiyle...

Haberi Oku