'6. Ülkemi Tanıyorum Projesi' Bugün Başladı

Gençlik Dairesi Müdürlüğu tarafından bu yıl 6.’sı düzenlenen “Ülkemi Tanıyorum Projesi” bugün başladı.

Lefkoşa, 21 Nisan 17 : Gençlik Dairesi Müdürlüğu tarafından bu yıl 6.’sı düzenlenen “Ülkemi Tanıyorum Projesi” bugün başladı.

Gençlik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre proje 13 Mayıs Cumartesi gününe kadar sürecek.

Sekizinci sınıf öğrencilerine yönelik projeyle 6 bölgeden 600 gence ulaşılması hedefleniyor.

Ülkemi Tanıyorum projesi ile gençler yaşadıkları bölge dışındaki yerleri gezi gözlem yöntemiyle tanırken, yeni arkadaşlar tanıyarak birlikte hareket etmeyi öğreniyorlar.

Gençler gün boyunca yaptıkları gezilerin ardından Lapta ve Kantara Gençlik Kamplarında konaklayacak.

Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu bugün Girne’de başlayan etkinliğe katılarak, çalışmaları yerinde izledi.

Gencay Eroğlu, bu yıl altıncısını gerçekleştirdikleri projenin geleneksel hale geldiğini belirterek ülke genelindeki sekizinci sınıf öğrencilerinin hedef alındığını ve gençlerin gezi gözlem yoluyla bölgeleri dışındaki yerleri tanıdıklarını vurguladı.

Eroğlu, proje sorumlusu Orhun Mevlit ve gönüllü liderlere de teşekkür etti.

(ÖZ/HA)