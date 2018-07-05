6 Temmuz 2018 Cuma Gündemi

Sağlık Bakanı Filiz Besim, saat 09.30\'da Gazimağusa Tıp Merkezi, 10.30\'da Yaşam Hastanesi, 11.30’da Kunter Güven Hastanesini ziyaret edecek.



KTÖS Yönetim Kurulu, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın gelişini protesto etmek amacıyla, TC Lefkoşa Büyükelçiliği ve Cumhuriyet Meclisi önünde basın toplantısı gerçekleştirecek. (10.00)



Yenidüzen yazarlarından Kutlu Adalı için, ölümünün 22’nci yıldönümü çerçevesinde Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında anma töreni düzenlenecek. (10.00)



Yeni Kıbrıs Partisi ve Toplumcu Demokrasi Partisi Mağusu ilçe örgütleri ve YKP üyesi belediye meclisi üyeleri, saat 10.00’da Mağusa Türk Genel İş Sendikası’nı, saat 12’de de Mağusa İnisiyatifi’ni MAGEM lokalinde ziyaret edecek.



“Kuzey Kıbrıs Turizm Stratejisi 2024 Çalıştayı” düzenlenecek. (Yer: Girne Oscar Hotel - 10.30)



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ı kabul edecek. (12.30)



Avrupa Komisyonu’nun desteği ile AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen caz atölye çalışması, Ledra Art Müzik ve Güzel Sanatlar Stüdyosu’nda yer alacak. (14.00)



Bakanlar Kurulu toplanacak. (14.00)



Lefkoşa Türk Belediyesi ve Kıbrıs Edebiyat Derneği işbirliğinde yenilenen Kutlu Adalı Parkı’nın açılışı yapılacak. (20.00)



Avrupa Komisyonu’nun desteği ile AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen caz konseri Selimiye Meydanı’nda HASDER bahçesinde yer alacak. (20.30)



************

