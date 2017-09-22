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22 Eylül 2017 Cuma 09:07

6. Kalkanlı Çakisdez Festivali 29 Eylül’de Başlıyor

Güzelyurt Belediyesi’nin katkıları ile Kalkanlı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin (KAYDER) düzenlediği 6. Kalkanlı Çakisdez Festivali, 29 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında Kalkanlı köy meydanında gerçekleşecek.

6. Kalkanlı Çakisdez Festivali 29 Eylül'de Başlıyor
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Lefkoşa, 22 Eylül 17 : Güzelyurt Belediyesi’nin katkıları ile Kalkanlı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin (KAYDER) düzenlediği 6. Kalkanlı Çakisdez Festivali, 29 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında Kalkanlı köy meydanında gerçekleşecek.

KAYDER’den yapılan açıklamaya göre, üç gün devam edecek olan etkinlikte Kıbrıs kültürüne ait stantlar kurulacak, Kıbrıslı sanatçılar konser verecek.

Etkinlikte çakisdez ürünü ön plana çıkarken, Kıbrıs kültürüne ait diğer ürünler de yer alacak.

Festivalin ilk günü olan 29 Eylül’de Eda Girgen konserinin yanı sıra Costas-Julia ikilisinden buziki eşliğinde şarkılar yer alacak. 30 Eylül Cumartesi akşamı Gizem Akbil&Caravan Blue ve Grup SOS konser verirken, 1 Ekim Pazar akşamı Grup Baria ve Grup Rast müzik severlerle birlikte olacak.

Konserlerin yanı sıra halk dansları grupları, Kongoo Jamp gösterileri ve çeşitli yarışmalar festivalde yer alacak. Festivalin son günü olan 1 Ekim’de ayrıca “En Lezzetli Çakisdez Yarışması” yapılacak.

(SEL) FOTOĞRAFLI

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