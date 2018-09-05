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6 Eylül 2018 Perşembe Gündemi

KTMMOB tarafından düzenlenen “KKTC Enerji Planlaması ve Elektrik Üretim Alternatiflerinin İrdelenmesi” başlıklı seminer ve çalıştay yapılacak Yer: Golden Tulip Hotel (09.30)

6 Eylül 2018 Perşembe Gündemi

KTMMOB tarafından düzenlenen “KKTC Enerji Planlaması ve Elektrik Üretim Alternatiflerinin İrdelenmesi” başlıklı seminer ve çalıştay yapılacak Yer: Golden Tulip Hotel (09.30)

05 Eylül 2018 Çarşamba 16:51
6 Eylül 2018 Perşembe Gündemi
KTMMOB tarafından düzenlenen “KKTC Enerji Planlaması ve Elektrik Üretim Alternatiflerinin İrdelenmesi” başlıklı seminer ve çalıştay yapılacak Yer: Golden Tulip Hotel (09.30)

Muratağa’da 14 Ağustos 1974 tarihinde öldürülen ve Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde kimlikleri belirlenen Raziye Hasan, Ayşe Mustafa, Olcay Mustafa, Rasime Osman, Sezay Osman, Mustafa Hasan Ergeç, Cemaliye Hasan, Mehmet Osman Kaynak, Zühre Mehmet Kaynak, Ülfet Mehmet Salih, Fatma Arif ve Hatice Derviş, Muratağa – Sandallar Şehitliği’nde kılınacak cenaze namazının ardından askeri törenle defnedilecek. Törene Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katılacak. (10.00)

Başbakan Tufan Erhürman, Ankara temaslarını tamamlayarak KKTC’ye dönecek. Başbakan Erhürman, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme ile ilgili Ercan Havaalanı\'nda basına açıklama yapacak. (11.50)


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği’nin 14. Ulusal Kongresi başlayacak. Yer: Merit Cyrstal Cove Otel (13.00)

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun 8 Eylül’de Ercan Tünel Yolu’nda düzenleyeceği “Short Shift Drag” yarışı ile ilgili basın toplantısı yapılacak. Yer: Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Toplantı Salonu (15.30)

Sendikal Platform, saat 18.00’de Dereboyu’nda “Citroen Işıkları” önünde toplanarak, Cumhuriyet Meclisi’ne yürüyüş gerçekleştirip burada eylem yapacak. (18.00)

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği’nin 14. Ulusal Kongresi Resepsiyonu’na katılacak. Yer: Bellapais Manastırı (19.00)

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 13.Uluslararası Geleneksel Tatlısu Harnup Festivali’ne katılacak. Yer: Tatlısu (20.00)

Kıbrıslı Türk ve Rumların, ada bölünmeden önce ve sonra yaşadıklarını dinleyerek şarkı sözleri yazan ve 10 beste yapan Türkiyeli genç Melodi Var Öngel, “Sınırlar Ötesi Şarkılar” adlı konser verecek. Konserde bazı Kıbrıslı Türk ve Rum sanatçılar da yer alacak. Yer: Dayanışma Evi – ara bölge, Lefkoşa (20.00)
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