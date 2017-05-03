FLAŞ HABER

Bir Garip “Kaza”!

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mayıs 2017 Çarşamba 12:09

65 Öğrenci Daha Burs Hakkı Elde Etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, 65 öğrencinin daha, burs hakkı elde ettiğini açıkladı.

65 Öğrenci Daha Burs Hakkı Elde Etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 3 Mayıs 17 (.): Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, 65 öğrencinin daha, burs hakkı elde ettiğini açıkladı.

Daireden yapılan açıklamada, değerlendirme sonuçlarına göre burs hakkı elde eden öğrencilerin ivedi olarak Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesine başvuru yapıp dosya tamamlamaları gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, 2016-2017 Öğretim yılında Eylül ve Şubat döneminde burs müracaatında bulunan öğrencilerin Burs Başvuru Forumları’nın değerlendirilmesine devam edildiği belirtildi.

Daha önce burs hakkı elde eden bin 78  öğrenci ile geliri kriter üstü olan 127  öğrencinin isimlerinin duyurulduğu anımsatılan açıklamada, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü’nden değerlendirmesi tamamlanan ve burs hakkı elde eden 65  öğrenci  ile geliri kriter üstü olan 8 öğrencinin belirlendiği kaydedildi.

Değerlendirme sonuçlarına göre burs hakkı elde eden öğrencilerin ivedi olarak Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesine başvuru yapıp dosya tamamlamaları gerektiği belirtilen açıklamada, dosya tamamlama işlemini geç yapan öğrencilere geriye dönük burs ödemesi yapılmayacağı vurgulandı.

Gelir yönünden kriter üstü olanların bir defaya mahsus olmak üzere Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesine itiraz edebileceği belirtilen açıklamada, itirazların gecikmeden zamanında yapılmasının esas olduğu kaydedildi.

Sonuçlar www.mebnet.net adresinden de takip edilebilir.

(GÖZ/ÖK) LİSTE EKTE

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vatan 27. Yaşını Kutluyor… Vatan 27. Yaşını Kutluyor…
3 Mayıs Basın Özgürlüğü Günü 3 Mayıs Basın Özgürlüğü Günü
Saner İş Sağlığı Ve Güvenliği Haftası Dolayısıyla Mesaj Yayımladı Saner İş Sağlığı Ve Güvenliği Haftası Dolayısıyla...
Basın Özgürlüğü Günü... Basın Özgürlüğü Günü...
“medya Ve Yeni Medya Ekseninde Kktc’de Basın Hak Ve Özgürlükleri” Paneli Ydü’de Yapıldı (son) “medya Ve Yeni Medya Ekseninde Kktc’de Basın...
Norveç'te Tarladan 3 Bin Yıllık Kalıntılar Çıktı Norveç'te Tarladan 3 Bin Yıllık Kalıntılar Çıktı
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Vatan 27. Yaşını Kutluyor…
Vatan Gazetesi 27. yayın yılına girerken, “Tantana” isimli mizah ve karikatür dergisini de hayata geçirdi.

Haberi Oku