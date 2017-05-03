65 Öğrenci Daha Burs Hakkı Elde Etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, 65 öğrencinin daha, burs hakkı elde ettiğini açıkladı.

Lefkoşa, 3 Mayıs 17 (.): Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, 65 öğrencinin daha, burs hakkı elde ettiğini açıkladı.

Daireden yapılan açıklamada, değerlendirme sonuçlarına göre burs hakkı elde eden öğrencilerin ivedi olarak Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesine başvuru yapıp dosya tamamlamaları gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, 2016-2017 Öğretim yılında Eylül ve Şubat döneminde burs müracaatında bulunan öğrencilerin Burs Başvuru Forumları’nın değerlendirilmesine devam edildiği belirtildi.

Daha önce burs hakkı elde eden bin 78 öğrenci ile geliri kriter üstü olan 127 öğrencinin isimlerinin duyurulduğu anımsatılan açıklamada, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü’nden değerlendirmesi tamamlanan ve burs hakkı elde eden 65 öğrenci ile geliri kriter üstü olan 8 öğrencinin belirlendiği kaydedildi.

Değerlendirme sonuçlarına göre burs hakkı elde eden öğrencilerin ivedi olarak Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesine başvuru yapıp dosya tamamlamaları gerektiği belirtilen açıklamada, dosya tamamlama işlemini geç yapan öğrencilere geriye dönük burs ödemesi yapılmayacağı vurgulandı.

Gelir yönünden kriter üstü olanların bir defaya mahsus olmak üzere Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesine itiraz edebileceği belirtilen açıklamada, itirazların gecikmeden zamanında yapılmasının esas olduğu kaydedildi.

Sonuçlar www.mebnet.net adresinden de takip edilebilir.

(GÖZ/ÖK) LİSTE EKTE