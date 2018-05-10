Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100054
ALTIN
180.754
DOLAR
4.2732
STERLİN
5.8083
EURO
5.0783
653 engelli istihdam bekliyor
653 ENGELLİ İSTİHDAM BEKLİYOR
9 yaşındaki Halime hayatını kaybetti
9 YAŞINDAKİ HALİME HAYATINI KAYBETTİ
Meteoroloji Dairesi açıkladı..
METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...
Bugün elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
banner256

653 engelli istihdam bekliyor

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, Özel Eğitim Yasası’nın yürürlüğe girmediğini ve 653 engellinin istihdam beklediğini belirterek, hükümetten somut, elle tutulur proje ve hakların teslimi konusunda gerçekçi adım atmasını istedi.

653 engelli istihdam bekliyor

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, Özel Eğitim Yasası’nın yürürlüğe girmediğini ve 653 engellinin istihdam beklediğini belirterek, hükümetten somut, elle tutulur proje ve hakların teslimi konusunda gerçekçi adım atmasını istedi.

10 Mayıs 2018 Perşembe 08:17
653 engelli istihdam bekliyor

KIBRIS TÜRK ORTOPEDİK ÖZÜRLÜLER DERNEĞİ BAŞKANI KİBRİT, 10-16 MAYIS ENGELLİLER HAFTASI DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, Özel Eğitim Yasası’nın yürürlüğe girmediğini ve 653 engellinin istihdam beklediğini belirterek, hükümetten somut, elle tutulur proje ve hakların teslimi konusunda gerçekçi adım atmasını istedi.

“2006’DAN BERİ KAMUYA TEK ENGELLİ DAHİ İSTİHDAM EDİLMEDİ”
Kibrit, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, 2006’dan beridir kamuya bir tek engellinin dahi istihdam edilmediğini, birçok devlet dairesi ile çok sayıda kamuya açık alana mimari engeller nedeniyle erişemediklerini, eğitimde ve sağlıkta fırsat eşitliği sağlanamadığını, sosyal devletin karşılaması gereken ve hakları olan hizmetlere ulaşamadıklarını ifade etti. 

“TOPLUMA ENTEGRASYONDA HEDEFTEN ÇOK UZAKTAYIZ”
Kibrit, “Engellilerimizin topluma tam ve eşit bir şekilde entegrasyonu veya kabul görülmesi konusunda sürdürdüğümüz kavgada, bugün ulaştığımız nokta, ne yazık ki arzu ettiğimiz hedeften çok uzakta. Bu durum biz engellileri ve engelli çocuk sahibi aileleri, derin bir endişe sarmalında, gelecekten ümitsiz, korku içerisinde, alışılmış çaresizlik durumunda bırakmaktadır” ifadelerini kullandı.

“HAYATI İYİLEŞTİRİCİ OLUMLU ADIMLAR ATILDI”
Ülkede engellilerin hayatlarını iyileştirici yönde olumlu adımlar atıldığını belirten Kibrit, engelli standartlarının yasallaşması, özel sektörde engellilere istihdam olanağı sağlayıcı yasal teşvikleri buna örnek gösterdi. 
Kibrit açıklamasında, “Yeni hükümetimizin geçirmiş olacağı ilk Engelliler Haftası olacak bu hafta. Dilerim geçmiş hükümetler gibi cek-cak’larla dolu açıklamaların dışında, engelliler için somut elle tutulur projeler ve haklarımızın teslimi konusunda gerçekçi adımlardan bahseden açıklamalar gazete manşetlerine düşer. Engelliler olarak, bu yöndeki beklentimizin çok yüksek olduğunu da belirtmek isteriz” ifadelerine yer verdi. 
Bir sonraki Engelliler Haftası’nı veya gününü engellerden uzak, eşit haklara sahip, fırsat eşitliği sağlanmış engelliler olarak yaşama temennisinde bulunan Kibrit, pazar gününün Anneler Günü olması dolayısıyla tüm annelerin gününü de kutladı. 
 

Son Güncelleme: 10.05.2018 11:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trafiğe Kapalı Çevre Yolunda Kaza… Tavanı Üzerine Devrilen Aracın Sürücüsü Yaralandı
Trafiğe Kapalı Çevre Yolunda Kaza… Tavanı Üzerine Devrilen Aracın Sürücüsü Yaralandı
Mardo’nun “30 Bin Top Dondurma” Projesine Ltb’den Destek
Mardo’nun “30 Bin Top Dondurma” Projesine Ltb’den Destek
Gazimağusa Belediye Başkanı Arter, Beyarmudu Belediye Başkanı Edip İle Görüştü
Gazimağusa Belediye Başkanı Arter, Beyarmudu Belediye Başkanı Edip İle Görüştü
“11. Resim Ve Heykel Sergisi” Yarın Açılacak
“11. Resim Ve Heykel Sergisi” Yarın Açılacak
“çocukluğunu Al Da Gel…”
“çocukluğunu Al Da Gel…”
9 yaşındaki Halime hayatını kaybetti
9 yaşındaki Halime hayatını kaybetti
FOGEM’den “Hayatın ritmini yakala” konulu atölye çalışması
FOGEM’den “Hayatın ritmini yakala” konulu atölye çalışması
Bakanlar kurulu toplandı
Bakanlar kurulu toplandı
Bugün saat 16.00’ya kadar elektrik kesintisi var
Bugün saat 16.00’ya kadar elektrik kesintisi var
Elektrik kesintisi var
Elektrik kesintisi var

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim