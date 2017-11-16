6.5 yılda 22 bin 155 kişi çek yasağına girdi



Resmi verilere göre 2011 yılından 2017 yılına kadar 6.5 yılda 22 bin 155 kişi çek yasağına girdi.

Döviz kurlarındaki önlenemez yükseliş hem ekonomide ciddi sıkıntılar yaşanmasına hem de yurttaşların alım gücünü eriterek her yıl binlerce kişinin çek kullanmaktan men edilmesine neden oluyor.

Yıllara göre çek yasaklı sayısı:

2011 yılında 3244 kişi

2012 yılında 3842 kişi

2013 yılında 2910 kişi

2014 yılında 3366 kişi

2015 yılında 3699 kişi

2016 yılında 2977 kişi

2017 yılında (Ocak-Ekim) 2117 kişi



Yenidüzen