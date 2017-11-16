6.5 yılda 22 bin 155 kişi çek yasağına girdi
Resmi verilere göre 2011 yılından 2017 yılına kadar 6.5 yılda 22 bin 155 kişi çek yasağına girdi.
Döviz kurlarındaki önlenemez yükseliş hem ekonomide ciddi sıkıntılar yaşanmasına hem de yurttaşların alım gücünü eriterek her yıl binlerce kişinin çek kullanmaktan men edilmesine neden oluyor.
Yıllara göre çek yasaklı sayısı:
2011 yılında 3244 kişi
2012 yılında 3842 kişi
2013 yılında 2910 kişi
2014 yılında 3366 kişi
2015 yılında 3699 kişi
2016 yılında 2977 kişi
2017 yılında (Ocak-Ekim) 2117 kişi
Yenidüzen