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640 BİN EURO TAZMİNAT

640 BİN EURO TAZMİNAT

05 Nisan 2018 Perşembe 11:10
640 BİN EURO TAZMİNAT
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RUM KESİMİNDE TIBBİ İHMALE 640 BİN EURO TAZMİNAT

Rum Yüksek Mahkemesinin, uğradığı tıbbi ihmal yüzünden, bir Ruma, Rum Yönetimi tarafından 640 bin Euro tazminat ödenmesine karar verdiği haber verildi.

Kamu doktorlarının yetersizliği yüzünden bahse konu şahsın iş göremez hale geldiğini yazan Alithia gazetesi, kararın, kazadan 12 yıl sonra verildiğini belirtti.

Yüksek Mahkemenin, Rum Yönetimi aleyhine olan davayı reddeden Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesinin kararını bozarak, bu kararı verdiğini yazan gazete, 12 yıl önce gerçekleşen olayda, şu an 46 yaşında olan davacının, geçirdiği bir trafik kazasının ardından Lefkoşa Rum Genel Hastanesi ilkyardım servisine kaldırıldığını kaydetti. Lefkoşa Rum Genel Hastanesinin tıbbi ihmalinden söz edilen haberde, bunun boyundaki kırığın teşhis edilememesiyle alakalı olduğunu belirtti.

Kırığın zamanında teşhis edilmemesi ve vaktinde cerrahi müdahalede bulunulmamasının sonucunda, bahse konu şahsın bu güne kadar ciddi sorunlarla karşılaştığını ve her an kötürüm kalma tehlikesi bulunduğunu aktaran gazete, bahse konu kişinin iş göremez hale geldiğini de belirtti.

Boyundaki kırığın bir yıl sonra teşhis edildiğini yazan gazete, bahse konu şahsın zamanında ameliyat edilmesi halinde, birkaç ay sonra inşaat işçiliği olan mesleğine geri dönebileceğini ekledi.

Anahtar Kelimeler:
TazminatTrafik Kazası IhmalRum Yüksek Mahkemesi
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