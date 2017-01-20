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20 Ocak 2017 Cuma 07:11

62 Yaşında Veda Etti

62 Yaşında Veda Etti
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62 Yaşında Veda Etti
Aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan Yeniboğaziçi sakini Fuat Serinay kurtarılamadı

Gazimağusa’ya bağlı Yeniboğaziçi köyü sakinlerinden 62 yaşındaki Fuat Serinay, dün geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre dün saat 13.00 sıralarında evinde fenalaşan Fuat Serinay, ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahaleler sonuçsuz kaldı. Uzun yıllar Gazimağusa Limanı’nda çalışan ve Kamyoncular Birliği’nde üyelik yapan Serinay’ın son 2 yıldan beri amansız hastalığa karşı mücadele verdiği, evli ve dört çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

Diyalog

 
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