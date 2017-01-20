62 Yaşında Veda Etti



Gazimağusa’ya bağlı Yeniboğaziçi köyü sakinlerinden 62 yaşındaki Fuat Serinay, dün geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre dün saat 13.00 sıralarında evinde fenalaşan Fuat Serinay, ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahaleler sonuçsuz kaldı. Uzun yıllar Gazimağusa Limanı’nda çalışan ve Kamyoncular Birliği’nde üyelik yapan Serinay’ın son 2 yıldan beri amansız hastalığa karşı mücadele verdiği, evli ve dört çocuk sahibi olduğu öğrenildi.Diyalog