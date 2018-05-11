600.000TL'lik büyük ikramiye sahibine kavuştu!

Piyangolar Birimi’nden verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Mayıs 2018 Devlet Piyangosu çekilişinde,“68922” numaralı bilete isabet eden büyük ikramiyeyi, kazanan adına Türkiye İş Bankası Çarşı Girne Şube Müdürü Feryal Enginsoy teslim aldı.

8 Mayıs 2018 Salı

Şans bu kez Girne'ye güldü

8 Mayıs 2018 çekilişinde 600.000TL'lik büyük ikramiye, Girne bayisi Mustafa Beyoğlu tarafından satılan "68922" numaralı bilete isabet etti.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Mayıs 2018 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam gerçekleşti. Çekilişte 600.000TL'lik büyük ikramiye "68922" numaralı bilete isabet etti.

Devlet Piyangosu’nun bu akşam heyecanla beklenen çekilişinde büyük ikramiye olan 600.000TL, Girne bayisi Mustafa Beyoğlu tarafından satılan "68922" numaralı bilete isabet etti.

18 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 200.000TL ve toplam ikramiye 524.100TL olacak.Bilet fiyatı 15TL olarak yarından (9 Mayıs 2018) itibaren satışa sunulacak.

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.